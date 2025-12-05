從街頭到殿堂 噴畫藝術家 Derex 《看見你的心之地圖》 12/6台中歌劇院首展

噴畫藝術家Derex永恩 (中)歡慶個人首展開展，特別邀請海浪藝術家謝昀庭(左1)、花藝師雅真(左2)、創作者梁云菲 NANA(右2)、香氛療癒師李杰穎 Jill(右1)共同揭開展覽序幕。（圖/記者廖妙茜拍攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】旅經歐美與亞洲多國、活躍於巴黎的重要藝文展區、瑞士、雪梨、英國與新加坡的台灣噴畫藝術家Derex 永恩，宣布於2025年12月6日 – 2026年1月4日在臺中國家歌劇院 5F 凸凸廳 舉辦人生首場大型個展《看見你的心之地圖｜From Within》。本次展出十五幅全新噴畫藝術結合鏡面創作的作品，以聖經文本為原型，轉化為對應日常心境的「情緒語彙」，透過光影、裂縫、鏡面折射構築一張向內的心靈地圖，使觀者在展場動線中，以行走的節奏看見曾被忽略的自己。Derex 永恩 分享道：「這十五幅作品我稱它們為『靈魂之鏡』，它們不只是一幅一幅掛在牆上的作品，比較像十五種照見自己的角度—照見都會人的疲憊與那些沒說出口的委屈，也照見每個人心裡還活著、還沒放棄的那一點點盼望。」

此外，展覽同步推出「AI 心理測驗」體驗，觀眾可輸入近期生命事件與心情片段，由系統生成專屬的心靈地圖與展區動線指引，打造更具個人化的沉浸體驗。開展記者會當日，特別邀請第 58、59 屆廣播金鐘獎得主屠潔擔任開幕主持人，多位備受關注的創作者也將到場同慶，包括創作者梁云菲 NANA 、海浪藝術家謝昀庭、香氛療癒師李杰穎 Jill、花藝師雅真，共同見證Derex 永恩 將信仰、情緒與生命故事融入藝術語言的重要里程碑。

台灣噴畫藝術家Derex永恩首場大型個展《看見你的心之地圖｜From Within》，以十五幅全新噴畫藝術結合鏡面創作的作品，透過光影、裂縫、鏡面折射構築一張向內的心靈地圖。（圖/記者廖妙茜拍攝）

以情緒鋪陳的三段心靈旅程： 喜悅、悲傷、未來

整個展覽以「情緒是一張向內的地圖」為核心概念，十五幅作品以 Derex 永恩 擅長的鏡面反射結合光影噴畫層次編排於三段情緒旅程中，從心底初升代表喜悅的光，到走入情緒裂縫的陰影，再走向整合與重生後的明亮未來。鏡面材質使畫作不只呈現作者的語言，更反射出現場觀者自身的輪廓，靠近作品的瞬間，也彷彿一步步靠近自己。Derex 永恩 以聖經中的象徵與敘事作為靈感基底，將盼望、等待、破碎與重生重新轉化為情緒語彙，使展覽動線不再只是三個獨立空間，而是一趟循序深入的內在旅程，觀者在光線、色溫與空氣感的層次中，逐漸靠近自己最真實的心靈。

展覽從〈喜悅中的光〉展區展開。這裡的光不是耀眼的亮度，而是一種會讓人安靜下來、慢慢被喚醒的溫度。當觀者走近作品時，會在鏡面的反射裡，看見一個被輕輕照亮的自己，就像清晨的微光落在心上，沒有強迫，卻帶著能撫平心內波動的力量。永恩透過柔和的光層與透明的筆觸，描繪情緒重新甦醒的旅程：

《被接住的瞬間》｜平安

柔光穿越深藍底層，像是在混亂終於停止時，有一股比你更大的力量在接住你。 那種平安不是外界安靜，而是心裡終於找到的「被托住」。

《看不見卻能前行》｜信心

一道白色光脈向前延展，象徵在人生某些看不清方向的時刻，我們仍然願意踏出那一步—因為心裡有一個微弱卻真實的「相信」。

《還沒到來的光》｜期待

淡金色從畫面邊緣滲入，像黎明剛要破曉前的那種亮。光還沒完全到，但已足夠支撐你繼續走下去。期待就是這樣：心先看見了希望，腳步才跟上。

在這個展區裡，光象徵的是：平安的托住、信心的前行、以及對未來的期待。它不是立即改變生命的強烈亮度，而是像神給人的那種溫柔，悄悄照亮、靜靜陪伴、讓心重新感受到被愛與被理解的力量。

台灣噴畫藝術家 Derex永恩，宣布於2025.12.6 – 2026.1.4在台中國家歌劇院 5F 凸凸廳 舉辦人生首場大型個展《看見你的心之地圖｜From Within》。

隨著動線轉折，觀者會走進一個更安靜、更深層的空間〈傷痕中的啟示〉這裡的色調沉穩，如同把那些難以說出口的情緒，輕輕放在可以呼吸的位置上。痛不再被推開，也不再需要躲藏；它被允許存在，也被允許慢慢放下。在這區裡，Derex 永恩以七種悲傷情緒為軸，刻畫靈魂曾經被劃開的地方，也揭露那些傷痕裡隱藏的光。

《斷章的聲音》｜誤會

破碎的畫面象徵理解被切斷的瞬間。誤會像霧，讓人迷失，但當霧散去，真相會自己走回光裡。

《摺起的盟約》｜背叛

折痕與金屬質地，是人際關係裂開時留下的刺痛。然而，正是在最痛的地方，新的真實也被揭露。

《錯位的重量》｜不屬於自己的承擔

偏移的重心象徵靈魂的失衡—有些責任承擔久了，人會以為那就是自己的形狀。但放下錯誤的重量，是自由開始的方式。

這些作品提醒我們：傷痕雖然深，但每一道裂縫都有光進來的可能。它們並非要將人拉回過去，而是讓人理解：痛如果被看見，就有了被醫治的入口。展區彷彿在告訴每位觀者：你並不需要假裝沒受過傷，因為正是在承認之後，靈魂才開始有地方安放，光才有機會照進來。

走入第三展區〈走向光裡的未來 A Future Walking into the Light〉時，像是一口重新亮起的呼吸。此區以第十五幅作品《擁抱自己 — 向未來而生》作為全展的結尾，由三幅作品組成，如同一扇被向前推開的門，鏡面反射讓觀者的身影與溢出的光融為一體，象徵在接納過往的傷痕後，仍願意再次踏入未來的那一步。這幅作品不是結束，而像是給每個觀者的一道出口，邀請他們帶著在展覽中看見的自己，走向更溫柔的來處。在第三區的串接間，展覽從光開始，也以光結束；從被理解開始，也以擁抱自己落幕，使觀者以自己的節奏，看見屬於自己的心之地圖。

〈走向光裡的未來 A Future Walking into the Light〉展區作品：第十五幅作品《擁抱自己 — 向未來而生》。

從破碎的慢長夜到未來的晨曦曙光：Derex 永恩讓情緒成為語言，作品成為出口

自破碎家庭成長、由母親與外婆撫養長大的Derex 永恩從小對「情緒的重量」與「理解的缺席」格外敏銳。生命早期的裂縫，成為創作裡最深層的語言來源，也使作品總能安放觀者未曾說出口的感受。這些裂縫，在信仰與創作之中，慢慢被整理成新的身份感，將曾經艱難的經歷，化為陪伴他人的溫度與盼望。



Derex 永恩多年來以噴畫與鏡面技法活躍國際：曾於巴黎的重要藝文展區、瑞士蘇黎世、澳洲雪梨、英國曼徹斯特、新加坡與韓國等地展出，也曾代表台灣於外交場合創作作品獻給巴拉圭總統與前總統蔡英文女士，以創作傳遞公益與療癒，展現藝術跨越語言的能量。

今年，Derex 永恩 以全新身份示人：名字從「朱永恩」，正式啟用從母姓「戴」，改為「戴永恩」，以此感謝並紀念母親與外婆，承接她們給予的跨世代生命祝福。而此次展覽，也成為他在重新命名後獻給城市與觀者的一封信，昭示著朱永恩的謝幕，同時也是戴永恩的起始。