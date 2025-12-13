從街頭到課堂 浪浪化身老師

動物的療癒力量，回到台灣看到屏東大學，不論是曾經的偵查犬，還是流浪狗，經過訓練考試，都能進入校園和機構，陪伴身障者。

「臥倒 趴下。」

個性溫順的Dobby，是從水溝底被救起的落水狗，被收養後才感受家的溫暖。

飼主 胡元龍：「牠從完全不親人 你摸牠，牠都完全不讓你摸，(後來)到那時候，牠可以隨便我們抱，我們那時候非常開心，讓這狗狗可以完全相信人類。」

Dobby的穩定個性，獲邀加入屏東大學學習輔助犬訓練，8個月大的牠，成了溫暖小英雄！

飼主 胡元龍：「交給(校方)他們我是非常驕傲，因為牠可以去幫助更多人，大家也可以了解狗狗毛孩，原來是這麼棒。」

「拿玩具出來就有用，對牠超愛玩。」

另外這隻拉不拉多Fance，曾受過火蟻偵測犬訓練，愛玩又親近人，屢屢考試不過關，但牠的個性，卻是學習輔助犬的亮點！

屏東大學特教中心主任 張茹茵：「我們的狗狗其實最重要的是，牠的特質 比如牠要能親人，能接受一群人突然，圍到牠身邊 還要保持很鎮定，牠也要能接受，像不預期的有人去摸牠，也許是用不適當的力道去摸牠。」

活潑的Fance、溫柔的Dobby，出身不同背景，但都已經通過學輔犬考試，將走入機構、校園，發揮毛小孩的溫暖，用生命陪伴生命。

