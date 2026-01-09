從被守護到守護者：養心素善會的公益行腳，看見不完美鏡頭下的真摯感動

養心素善會團隊深入社福機構送暖，不僅捐贈物資，更透過親身陪伴傳遞溫度。圖為團隊接受院方頒發感謝狀合影。(圖片來源/養心素善會)

在這個歲末年終之際，養心素善會以其獨特的公益行腳活動，再次展現了關懷社會的真正力量。致力於推廣素食文化的該會，隨著執行長廖宏毅的引領，將愛的種子撒播至每一個需要的角落，讓我們見證了從被守護到守護者這一光輝的轉變。

在這個歲末，養心素善會以其獨特的公益行腳活動，展現了人與人之間無私的關愛與支持。養心素善會由執行長廖宏毅引領，他不僅推廣素食文化，更積極投身於社會公益，用行動詮釋慈悲的真正意義。今年，這個團隊的努力不僅讓人心動，更感動了每一位參與者。

養心素善會執行長廖宏毅，從推廣素食到扶持弱勢創業，再到帶領社群行善，始終堅持「授人以漁」與「善的循環」之理念。(圖片來源/養心素善會)

這個公益活動的起源，是執行長對土地與人的深切關懷。廖宏毅以其專業的電商行銷知識，幫助澎湖的農友洪彩容，讓她在歷經天災與詐騙後重拾生活的希望。透過創新的「無貨源電商」模式，洪彩容重新找回了經濟自主與尊嚴，而這份轉變的背後，則是廖宏毅所倡導的心靈富足的理念。他邀請彩容一起走出艱難，進入更大的社群，並成為他人的守護者。

公益行腳活動自11月9日啟動，至12月31日圓滿結束，這兩個月的旅程跨越了多個機構與社區。活動的第一站是私立精忠育幼院，這裡的孩子們因失去依靠而渴望關愛，團隊的到來給予了他們希望。隨後，他們在聖誕前夕來到澎湖的平安基金會馬公日間照顧服務機構，彩容親手握住長輩的雙手，傳遞了深切的關懷與愛。

12月26日，團隊轉往犬山居臺灣同伴動物扶助協會，照料那些被遺棄的毛孩，清潔受傷的身體，並用溫暖的陪伴治癒它們的心靈。最後，他們在年末的最後一天來到旭安菓葉社區式服務類長期照顧服務機構，陪伴長者們，為這一年畫下圓滿的句點。

在這段旅程中，執行長廖宏毅深刻感受到了「有些美好，來不及用鏡頭記錄」的真實意義。他與志工們投身於關懷與奉獻，卻常常忘了去捕捉那些瞬間。每一張照片或許不夠完美，但卻充滿了溫度與情感。

這張感謝狀，承載的不僅是物資的重量，更是素食社群對社會責任的堅定承諾，以及無數個生命被點亮的瞬間。(圖片來源/養心素善會)

彩容在活動中分享了她的心路歷程，從曾經只覺得自己需要幫助的人，到如今能夠主動給予。他的轉變不僅是經濟上的重生，更是心靈上的成長。她體會到，擁有能力的意義在於能夠讓他人生活得更幸福。

這次的公益行腳活動，為「善的循環」寫下了重要的一頁。養心素善會的努力，展示了一個人心中的善念能夠如何點亮他人的生命，而這份愛將繼續在臺灣流淌。透過這些行動，執行長廖宏毅及其團隊證明瞭愛的力量是無限的，能夠跨越一切界限，溫暖整個社會。

