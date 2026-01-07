從被忽略到被約面試！善用AI寫履歷7個關鍵重點與實戰範例

編輯/李明真撰文

這幾年談到求職，幾乎不可能不談AI。有人偷偷用、有人光明正大用，也有人一邊用一邊心虛，深怕履歷被看出「這句太像機器寫的」。但說實話，AI本來就不是來幫妳作弊的，而是來幫妳把原本說不清楚、寫不漂亮、包裝不到位的經歷，整理成資方看得懂的版本。問題從來不是「要不要用AI寫履歷」，而是「妳有沒有用對」。

1.履歷其實是問題解決說明書

善用AI的第一個關鍵，是搞清楚履歷的本質。履歷不是人生自傳，也不是感動自己的成長故事，而是一份高度目的導向的文件。它存在的唯一目的，就是讓資方在極短時間內理解妳能協助他們解決什麼問題。AI很擅長幫妳把零散經歷變成結構清楚的文字，但前提是，妳要先餵給它正確的素材，而不是丟一句「幫我寫一份很厲害的履歷」就期待奇蹟發生。

履歷不是人生自傳，也不是感動自己的成長故事，而是一份高度目的導向的文件。圖/123RF圖庫

2.讓AI幫妳把經歷轉換成工作成果

在實際操作上，AI最適合協助的，是把妳曾經做過什麼轉換成妳能帶來什麼價值。很多人履歷寫得像流水帳，例如只寫「負責社群經營」或是「協助專案執行」，但資方真正想知道的是，妳做的事情對公司產生了什麼影響。這時候，妳可以先把事實丟給AI，例如妳經營過哪些平台、追蹤數多少、做了哪些調整，請它幫妳轉換成以成果為導向的描述，再由妳修正語氣，讓內容貼近自己的真實經驗。

舉個例子來說，如果妳原本的履歷寫的是：「負責公司社群帳號經營，提升品牌曝光度。」這句話本身沒有錯，但非常安全，也非常容易被忽略。經過AI協助優化後，可以變成：

「獨立負責公司Instagram與Facebook帳號經營，透過內容主題規劃與數據分析，三個月內將平均互動率提升40%，並成功導流至官網活動頁。」

這時候，妳不是只說「我有做事」，而是清楚告訴資方「我做事有結果」。

在實際操作上，人工智慧最適合協助的，是把妳曾經做過什麼轉換成妳能帶來什麼價值。圖/123RF圖庫

3.讓AI把履歷結構寫清楚

一份好的AI輔助履歷，通常會清楚包含幾個重點。開頭的自我摘要，不是性格宣言，而是職能定位，讓人一眼就知道妳是什麼類型的人才，適合什麼角色。接下來的工作經歷，重點不在職稱多漂亮，而在妳實際解決過哪些問題，用了什麼方法，帶來什麼結果。技能區塊也不是關鍵字堆疊，而是與應徵職位高度相關的能力清單。AI可以幫妳整理，但是否精準，還是要由妳把關。

4.自傳要改寫成在職場的定位

再看一個履歷表裡的自傳範例。很多人會寫：「我是個細心、負責、有學習熱忱的人。」這類句子沒有錯，但幾乎每個人都可以用。妳可以請AI協助，把妳的經歷濃縮成更職場導向的描述，例如：

「具三年內容行銷經驗，熟悉社群經營與專案協作，擅長將抽象概念轉化為具體執行方案，並在時程與品質壓力下穩定產出成果。」

這種寫法，聽起來專業，卻仍然建立在妳真實做過的事情上。

6.AI只是輔助 履歷表要填入自己的靈魂

不過，用AI最大的地雷，就是全盤照收、不做調整。AI很會寫「合理但空泛」的句子，如果妳完全不改，履歷讀起來就會很順，但沒有靈魂。資深面試官其實一眼就看得出來，那種每一句都完美卻沒有細節的文字，反而容易被懷疑。真正好的做法，是把AI當成初稿助手，而不是最終作者。妳要做的，是確認每一句話妳都能在面試時講出具體例子，否則那句話就不該留在履歷上。

人工智慧輔助寫履歷，要把妳的經歷和成績都轉換成價值，在妳公開做簡報介紹自己時，都能拿出來強調。圖/123RF圖庫

7.人生方向沒辦法靠AI決定

最後要提醒的是，AI 再怎麼聰明，也不知道妳想過怎樣的職涯。妳在使用它之前，最好先想清楚自己要投什麼類型的工作，否則寫出來的履歷只會「什麼都會一點」，卻沒有明確定位。當妳方向清楚，AI就能成為放大器，幫妳把優勢說得更清楚，而不是把妳包裝成連自己都不認得的人。

結語 AI會讓對的資方更快看見妳

善用AI寫履歷，從來不是偷懶，而是一種效率選擇。重點不是讓履歷看起來多華麗，而是讓資方更快理解，為什麼妳值得被邀請進下一關。當妳掌握這個原則，AI不只不會害妳，反而會成為妳求職路上，非常實用的一位幕後寫手。

