從被照顧到支撐家庭 聖母基金會伴身心障礙者成長

（中央社記者曾以寧台北6日電）身心障礙者小芳（化名）的父親因中風倒下，她與母親攜手面對照護重擔，所幸在中華聖母基金會協助下，小芳學會照顧技巧，並接受自立生活訓練，如今已成為支撐家庭的重要力量。

小芳的父親曾是家中主要經濟支柱，然而中風後，行動不便的他只能由智能障礙、身材嬌小的妻子與女兒2人共同照顧。

幸好有天主教中華聖母基金會介入，由社工每週訪視、教導照顧技巧，並教小芳幫爸爸預約復康巴士回診、協助申請輔具與生活物資，逐步改善拮据的照護環境。父親離世後，基金會又提供小芳日常生活訓練與自立發展協助，讓她學會使用代步車及搭乘公車，建立生活目標與社交圈。

小芳回憶，自己重病住院期間，情緒低落、孤單，幸好有社工安排父母探病，讓她感受到溫暖與支持，至今仍深受感動。在基金會長達10年陪伴下，如今她已經從需要協助的身心障礙者，轉變為能照顧母親、支撐家庭的重要力量。

同樣的故事，也發生在嘉義縣溪口鄉。陳大哥長期照顧臥床12年的妻子，曾因長期照護而身心疲憊、瀕臨精神崩潰。自基金會提供到宅沐浴車服務後，他的妻子能有尊嚴地在照護中完成沐浴，也大幅減輕照顧壓力，尋回最基本的生活權益，讓家庭裂縫逐漸修復。

聖馬爾定醫院院長暨天主教中華聖母基金會前董事長陳美惠表示，基金會深耕嘉義20年，長期提供多元化的長照服務行動，自2008年從日本引進建構全台第一輛到宅沐浴車及倡議納入長照給付、2020年引進加熱乾燥車、2022年落成中南部最大的失智症社區式照顧園區，提供日間照顧與台灣極少見的團體家屋服務。

此外，基金會更運用102台行動載具深入嘉義地區，跨越山海城鄉各偏鄉社區，構築堅實的在地照護網絡，用多元化的長照服務撐起家的形狀。

中華聖母基金會執行長黎世宏表示，盼繼續秉持「有溫度的照顧」提供長者服務，但也需要大眾透過募款網頁（www.solc.org.tw/love-chiayi-donate）伸出援手，讓偏鄉長者持續獲得優質照護、維持生活尊嚴。（編輯：張雅淨）1141106