從裸照恐嚇前女友到詐貸2.3億！「假律師」再捲侵占案遭搜索約談

富邦綜合開發公司周姓負責人涉嫌侵占公司獲得的2850萬和解金，將這筆鉅款用作私人買房置產，又以買房名義向民營銀行詐貸2.3億元，台北地檢署27日大動作兵分20路搜索，另通知周男等8名被告到案查證。

據了解，富邦綜合開發公司2015年購買嘉義某私立大學一棟宿舍，但該大學並未確實支付租約，雙方鬧上法庭，最後民事判決出爐，大學須支付2850萬元和解金給富邦綜合開發公司，然而這筆錢全被公司周姓負責人拿去兌現，用作私人買房置產。

豈料騙了一遭還不夠，周男賣出宿舍後，2020年另以買房名義向民營銀行貸款，卻涉嫌墊高金額讓銀行核貸，不實金額高達2.3億元，最後成功貸出1.6億元。

台北地檢署獲報，指揮調查局等單位，兵分20路搜索周男等8名被告的住居所，另通知周男以及包含公司員工、關聯公司負責人等8位被告到案查證，全案朝詐欺、侵占等方向偵辦。

據了解，周男過去前科累累，除被爆出無律師資格，卻違法承攬民事訴訟長達5年，還被前女友指控用裸照逼簽1000萬元本票，當作「分手賠償」，先前就曾被依《律師法》、恐嚇取財等罪起訴。



