從製糖到碳管理 台糖打造淨零轉型的實作路徑

台糖虎尾糖廠以蔗渣作為生質能燃料進行汽電共生，形成自然碳循環，並取得生質能再生能源憑證，成為製糖產業綠能轉型的重要示範。（台糖提供）

記者林怡孜／台南報導

面對氣候變遷與全球減碳壓力升高，台糖公司正以實際行動，將傳統製糖產業的基礎優勢，轉化為邁向淨零排放的重要支點。從糖廠煙道中的碳捕捉試驗，到萬頃造林地所形塑的森林碳匯，台糖逐步勾勒出一條結合產業、能源與自然資本的減碳路徑，為台灣二０五０淨零排放目標累積具體實績。

台糖表示，淨零轉型不僅是政策方向，更是企業必須正面回應的長期責任。近年來，台糖持續透過設備汰換、提升能源效率與推動再生能源，降低營運過程中的碳排放；在中長期布局上，則進一步結合產官學研資源，投入負碳技術與自然碳匯的開發，期望在二０三０年前達成約百分之廿八的減碳目標，並穩健朝二０五０年淨零排放邁進。

廣告 廣告

在製糖產業本業上，台糖以糖廠汽電共生系統為例，運用蔗渣作為生質能燃料，形成「排放—吸收—再生」的自然碳循環。近兩年更與國家原子能科技研究院合作，在糖廠開工期間進行碳捕捉實地試驗，將煙道中排放的二氧化碳回收後轉化為小蘇打等可再利用物質，兼顧減碳與資源循環，為傳統產業導入創新減碳技術提供示範。

台糖推動森林碳匯開發，攜手農業部規劃以大農大富平地森林園區造林地申請自願減量專案，透過萬頃林木提升碳吸存能力，助力台灣邁向淨零排放目標。（台糖提供）

在綠能轉型方面，虎尾糖廠與善化糖廠汽電共生系統，已陸續取得「生質能發電系統再生能源憑證」，並成功標售予科技產業。台糖預估，自今年起兩座糖廠每年可產出約九千張生質能再生能源憑證，展現製糖產業結合再生能源的實質成果，也成為國內產業綠能轉型的重要案例。

除了技術減碳，台糖也同步布局自然解方。公司已與農業部林業及自然保育署花蓮分署合作，規劃以大農大富平地森林園區五十公頃造林地，向環境部申請自願減量專案，發展森林碳匯；同時參考國有財產署企業造林模式，規劃公開標租彰化縣二林鎮約廿公頃蔗作畸零地，提供企業投入植林，擴大碳匯規模，串聯企業參與淨零行動。

台糖指出，未來將持續以「甜的產業、綠的永續」為發展願景，從製糖本業出發，延伸至減碳技術、再生能源與綠色金融，讓傳統國營事業在淨零轉型浪潮中，扮演實作型、示範型的關鍵角色，為台灣邁向循環永續的綠色經濟奠定基礎。