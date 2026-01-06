從製造到技術主導：逢興生技深耕在地專利原料研發 推升保健代工新高度並共創獲利新局

圖/逢興生技團隊前往臺東池上鄉農田栽種黑晶洛神。圖／品牌提供

在全球保健原料市場競爭升溫、品牌端日益重視科學數據驗證、差異化定位與供應鏈穩定性的趨勢下，台灣在地原料研發正迎來新的轉捩點。國內果凍保健食品領導者逢興生技近日宣布，其獨家研發的臺灣在地原料「黑晶洛神 Wel-ROS6®」，繼擁有多國專利後，再獲台灣發明專利殊榮並正式量產。

這體現了在地農產升級的具體成果，同時也創造了保健領域的全新獲利方程式。

泥土裡的黃金：從農田到實驗室的精密淬鍊

「黑晶洛神 WEL-ROS6®」的誕生，背後代表的是逢興生技堅強的研發實力。

透過串聯前瞻研究室的潛能探勘與分子研究室的學術研究驗證，建置了完整的原料開發模組，並同步佈局多項台灣機能原料，包括南投名間紫茶萃取「ZiDe-T®」及台中新社富含麥角硫因的蕈菇原料「Wel-EGT®」。

從品種篩選、契作栽培、萃取技術到數據實證，逢興深入台灣產地，挖掘當地潛在品種，成功將地方農產轉化為高附加價值的機能原料。此模式擴大了台灣原料的產業化可能性，更為合作品牌在市場紅海中創造關鍵的獲利商機。

台灣專利原料 WEL-ROS6® 量產到位，攜手產業夥伴共創保健新商機。（圖／品牌提供）

從原料掌握差異化關鍵，一站式放大商機

有別於一般傳統代工廠，逢興生技除了專注於在地原料的開發驗證，亦具有創新劑型開發與成熟研發製造能力，提供品牌客戶從原料選擇、配方設計、劑型開發到量產上市的一站式服務。這樣的整合模式，讓品牌客戶不僅能「買到原料」，更能「帶著一個可落地的產品解決方案回市場」，大幅縮短上市時程，提升成功率。

圖/台灣在地原料升級 — 黑晶洛神、蕈菇、紫茶。圖／品牌提供

共創 ESG 獲利新局，產業升級再加分

在追求商業價值的同時，逢興生技也為品牌注入了 ESG 永續力。與在地農民契作、導入自然農法，建立起可溯源的低碳供應鏈，不僅確保了原料品質穩定性，也為品牌端提供了具備溫度的「台灣在地行銷故事」。逢興生技以專利技術為基礎，協助品牌將 ESG 從形象口號，轉化為具體且可變現的產品價值。 透過差異化原料與整合式代工服務，逢興生技 Wel-Bloom 正與品牌夥伴一同，打造下一個可複製、可擴張的保健產業新模式。想了解更多產業合作與原料資料，也可至逢興生技官網獲得相關資訊。

關於逢興生技 (Wel-Bloom)

逢興生技為全球知名的保健食品 CDMO 專家，致力於提供一站式創新服務。透過前瞻性的市場洞察與紮實的研發技術，協助客戶打造具備高度競爭力的保健食品。

