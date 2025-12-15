從西班牙到菊島 陳仁勇書寫生命的朝聖之路

朝聖，不只是遠行，更是一種在日常中與信仰、生命對話的方式。目前為羅東聖母醫院神經科主治醫師的陳仁勇走過西班牙聖雅各之路，也走遍澎湖離島醫療現場，將身體的徒步之旅與心靈的凝視，化為一本《朝聖・覺旅》，連前副總統陳建仁都深受感動，親自力推。

西班牙「朝聖之路」近年在台灣蔚為風潮，醫師陳仁勇早在2019年便踏上這條通往聖雅各的道路，並於今年將旅程整理成書，出版《朝聖・覺旅》。書中不僅記錄西班牙朝聖之路的所見所聞，也將視野轉回台灣，走進他曾長年服務的澎湖，展開一趟屬於在地天主教歷史的朝聖之旅。

這場橫跨歐亞的雙重朝聖，不只是兩段徒步行走的紀實，更是一段從外在風景走向內在心靈的盼望之旅。陳仁勇在與神同行的過程中，反覆思索「天堂之路」的真正意義。

14 日新書發表會上，身為虔誠天主教徒的陳建仁特別現身表達支持。他表示，《朝聖・覺旅》寫得非常好，自己與太太都十分喜歡。陳建仁也有感而發地指出，人生本身就是一條朝聖之路，每個人都在追求主耶穌基督所指引的理想方向；無論人生道路多麼崎嶇、艱難，當與主同行時，便能擁有信心、勇氣與無限的希望。他說，也許不是每個人都走過西班牙朝聖之路，但每一條朝聖之路，都是個人人生旅途的寫照。

陳仁勇分享，2025 年正好是天主教的「希望禧年」，主題為「希望的朝聖者」，也促使他將多年前走過西班牙聖雅各之路的心靈經驗，與近年在澎湖從事醫療與長照服務的生命感受加以整理，完成這本書。

《朝聖・覺旅》最動人之處，在於陳仁勇以溫暖的筆觸，介紹朝聖之路沿途的景點歷史，並結合他深厚的信仰，讓讀者彷彿隨著文字一步步前行，展開一趟充滿內省的靈性旅程。

此外，陳仁勇自2013年起主動請調澎湖，投入十餘年的離島醫療與長照服務，走遍群島各個角落，也在書中呈現他對生命的關照，以及在行醫與行路之間，逐步累積的自我覺醒。

陳仁勇在書中傳遞最重要的訊息，即「朝聖」不一定非得遠赴西班牙，真正的朝聖之路，其實就在我們的生活周遭，在日常之中，學會發現神聖。