從訂機票到安排行程，英國行全由孩子規劃！李偉文 ：放手，這次讓孩子帶你旅行
你沒有看錯題目，不是帶著孩子去旅行，也不是陪著孩子去旅行，而是跟著孩子去旅行，主導權在孩子身上，我們只是跟班，追隨者的腳色。
孩子在學齡前，乃至於小學階段，通常是我們帶著孩子出門旅行，除了食衣住行，包括旅行的內容，往往由我們一手包辦，就像在日常生活一般，他們的學習進度，甚至學才藝，參加營隊，父母親都屬於掌控的地位。
但是我覺得，到了中學，父母親就要學著放手。
雖然，每個父母親都不希望把孩子養成被動又依賴的媽寶，也不願意孩子變成一個只會考試，卻沒有生活能力的書呆子，我們當然也都了解，考試再高分，都比不上擁有解決問題的能力。但是這些期待或恐懼，無法藉由補習班或學校考試來解決，只有在真實的生活經歷中去學習與體會。
常常會很納悶，為什麼現在的孩子因為營養豐富發育愈來愈早熟，而且知識上也遠比任何時代的年輕人見多識廣，但是為什麼古人十多歲就成家立業，或者身為父母的我們也在二十來歲就離家獨立，為自己做選擇，面對自己的人生，承擔屬於自己的痛苦與悲傷，社會上這麼多長不大的孩子，是他們個別的問題，還是父母的過度教養導致精神上無法成熟的孩子?
我相信每個「媽寶」後背一定有個「寶媽」、「寶爸」甚至「寶爺」、「寶奶」。當看到許多父母親幫孩子做了許多原本就該讓孩子自己處理的事情時，我常常會搖頭嘆息，難到那些父母不知道自己正在害孩子嗎?當我們剝奪了孩子學習自立，為自己負責的生活習慣時，最終還是會傷害到我們跟孩子之間的關係。
當然，會有那麼多「寶媽寶爸」，應該也是時代因素所造成的，家長因為恐懼，因為誤解的愛，使得孩子一直活在延長的青春期而無法變成大人。
而且放手說來簡單，要放心的放手，真的不容易，畢竟當今世界的誘惑太多，社會又太危險。
讓孩子全權負責出遊
我們家是利用假日全家出遊時練習放手，不只讓孩子規劃，在旅行現場一切對外交涉都由孩子負責，簡單說，父母就是變成一個又聾又啞的隱形人，只能默默地跟在孩子後面觀察。
國內旅遊是如此，國外旅遊更是如此，而且有機會的話，還會鼓勵她們邀請好朋友同行，通常一個人邀一個人，四個孩子加上我們兩個大人，六個人的自助旅行，人數剛剛好。從國中時的上海世博之旅，到現在大三升大四的暑假英國愛爾蘭之旅也是如此。
這次旅行的行程完全是由AB寶以及她們的朋友排的，訂機票訂房間，報名各地的表演與活動，也是由她們一手包辦，現在的網路真的太方便了，AB寶也很厲害，有一天傍晚，她們帶著我們兩位老人家，從倫敦市區搭地鐵至城市邊緣，然後再搭火車，到一個小小的社區活動中心看一場限量的表演，以巴士改裝的可移動式劇場限量二十幾個觀眾，她們居然在好幾個月前就從台灣報名繳費，然後參加這個非常小眾的演出。
其實逛博物館、美術館、圖書館，看各種展出或表演，那都還算平常，比較令人期待的倒是每到一個城市去找透過AirBNB預定的民宿，通常是隱身在一般社區裡的普通住宅，但是偶爾會有令人眼睛一亮的別墅型豪宅。
不過不管房子高級或普通，甚至有一次在北愛爾蘭住到的是勞工階級的國民住宅，都是很好的體會，尤其是跟屋主或街訪鄰居聊天，然後在市場買食材煮來吃，絕對比住在全世界都一樣的星級旅館來得有趣多了。
真的放手讓孩子自主決定，這種主動性是有效學習的基礎，尤其孩子中學到大學這個階段，真的是成長學習最迅速的時候，只要有動機，在各個方面進步的速度是令人吃驚的，從一次次的旅行中，看到孩子的成長，我們也就放心讓孩子單飛了!
身為全球化時代的家長，有責任把孩子帶到世界的面前，讓他們自由自在地探索，甚至必須敢於放手讓他們獨自去闖盪、冒險，父母只要讓孩子知道，若是你們有需要的時候，我們就在你身邊，甚至在具體操作上是應該要退後幾步，我們在孩子的後方注視著他們，陪伴著他們。
跟隨著孩子旅行，父母站在後面，讓世界在孩子面前開展，或許是父母與孩子共同學習與成長的起點。
(本文獲「偉文隨筆」授權轉載，原文刊載於此)
