從訓練到比賽全包辦！NB、Nike、adidas、BROOKS話題跑鞋一次看

從破PB的賽道神鞋，到穿去上班也毫不突兀的高顏值款，現在的跑鞋不只比快、比穩，還要比帥、比話題。這次就來分享多款上腳就有戲、跑起來更有感的話題跑鞋，不管是認真跑者還是穿搭派，都能找到最愛的那雙～

話題跑鞋推薦：New Balance聯名款U2010RP1

跑鞋界的話題王，這雙真的不能漏看—New Balance 攜手 NBA 頂級經紀人暨潮流指標人物 Rich Paul、推出全新ABZORB 2010聯名款「Interstellar」，一亮相就自帶主角光環。

（圖／品牌提供）

整雙鞋走的是低調卻很會發光的路線，以星際紫混搭酒紅色調，復古中帶點未來感，怎麼看都耐看。靈感來自2000年代跑鞋輪廓，但線條比例更立體、視覺更俐落。重點當然還是腳感！ABZORB 一直是New Balance 的王牌科技，這次在 2010 上直接升級，後跟放大版半透明緩震模組，不只走路回彈感明顯，連外型辨識度都直接拉滿。

在 Rich Paul 的詮釋下，ABZORB2010 不只是跑鞋，更是一雙能從街頭穿到時尚場的潮流單品。想要一雙兼顧舒適度、造型感又有話題性的鞋？這雙，真的很可以。

New Balance聯名款U2010RP1／5,880元（圖／品牌提供）





話題跑鞋推薦：Nike Structure Plus

這雙NikeStructure Plus直接把穩定與舒服這件事重新定義，最大亮點就是－首次同時用上 ZoomX＋ReactX 雙重緩震。腳踩下去有 ZoomX 的輕彈感，落地時又有 ReactX 的穩穩接住，跑起來柔軟卻不晃，日常訓練或長距離都很加分。

Nike Structure Plus（圖／品牌提供）

支撐方面，Structure Plus 延續 Structure 26 的中足穩定系統，從足弓內側到後跟外側給你雙重包覆，但不靠硬梆梆的支撐片，反而讓腳感更順、更自然。細節同樣到位，後跟高耐磨橡膠負責抓地與耐用度，前掌發泡橡膠則保留柔軟回饋。

題跑鞋推薦：adidas ADIZERO系列跑鞋

如果跑鞋界也有「戰績表」，那 adidas ADIZERO 系列絕對是寫滿冠軍的那一頁。今年初在日本最硬派的箱根驛傳，青山學院全腳上ADIZERO跑鞋直接完成連霸、還刷新紀錄；放眼世界馬拉松大滿貫，ADIZERO也霸榜頒獎台，妥妥是「跑道統治級選手」。

（圖／品牌提供）



ADIZERO家族同步推出—箱根驛傳限定配色「飛躍湖影」，靈感來自終點蘆之湖的湖水色，清爽又有速度感，細看還藏入箱根寄木細工的幾何紋理，把百年賽事精神直接穿上腳。

不管是要破 PB、練速度還是日常操課，這一系列都幫你配好角色：衝比賽選ADIOS PRO 4、快練必備BOSTON 13、速度派EVO SL等同步換上新色，以最佳狀態再創佳績！

adidas ADIZERO系列跑鞋／4,290元~ 7,800元（圖／品牌提供）





話題跑鞋推薦：BROOKS Glycerin Max 2超級甘油第二代

口碑爆棚的「超級甘油」正式升級回歸，BROOKS Glycerin Max 2 上市啦！在台灣跑圈早就被封為長跑神鞋的它，這一代直接把舒適度和推進感再往上拉一個檔次。

（圖／品牌提供）

Glycerin Max 2最大亮點，就是全新DNA TUNED 雙層氣囊中底：後跟柔軟到像踩在雲上，前掌一離地又立刻彈回來，完美演繹跑者最愛形容的那句—「空中著陸、電光離地」。搭配重新設計的 GlideRoll Rocker 滾動弧度，從腳跟到腳尖過渡超順，長距離跑下來，雙腿真的比較不容易抗議。

穩定度也沒放過。結構化後跟＋中足支撐，跑姿不亂飄；透氣網布鞋面包覆又清爽，腳型包容度高，連矯正鞋墊也 OK。再加上耐磨又抓地的ROADTACK大底，城市路跑、公園慢跑、高里程訓練都很安心。

BROOKS Glycerin Max 2 超級甘油第二代／6,890元（圖／品牌提供）

