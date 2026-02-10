從設置到維運 綠容率制度的關鍵缺口與治理轉向

蔡哲明 圖片來源｜楊謙柔、NotebookLM、Photo AC

當淨零碳排與城市韌性成為全球政策主軸，建築綠化被視為改善都市熱島效應，提升生態品質與居住舒適度的重要手段，尤其台灣現行綠容率制度執行以來，各界開始思考「設置有餘、維護不足」的結構問題。事實上，這已點出建案初期完工綠意盎然，一段時間開始出現植栽枯死、系統失修等情形，未來可能還會造成住戶負擔以及社區糾紛。

綠容率改善都市熱島效應助於淨零碳排（圖片來源：Photo AC）

台灣綠建築設計顧問有限公司顧問龔昕頤認為，綠化真正效益並不在於「設置面積」，而在「生命週期」，制度若只重視設置而輕忽維護，最終將會導致環境效益與社會支持的雙重流失。

台灣綠建築設計顧問有限公司顧問龔昕頤

綠容率制度的結構盲點 從達標思維到循環失格

龔昕頤認為，現行制度多以「設置達標」作為審查與獎勵依據，開發商往往以取得容積獎勵或通過審查當主要目標，隨著建案完工，維護責任將由開發端轉移至管委會及住戶，一旦缺乏專業支援與明確責任機制，容易形成維護斷層。她也進一步指出，居民對綠化感受其實帶有「雙面評價」，一方面肯定遮蔭、降溫與空氣品質改善等正面效果；另外也擔心修剪費用、病蟲害、落葉與蚊蟲等後續問題。隨著維護品質下降，便會出現「整體退化」，完善率等負回饋循環，最終削弱社區對綠化的支持意願。換言之，制度若只單向鼓勵「建好綠化」，無法確保「綠化持久」，可能會讓原本的環境政策目標反而淪為社區治理負擔。

綠容率是將「城市降溫」視為一種公共利益來管理熱風險(Heat Risk），降低都市熱島效應，促進身心健康。(圖：楊謙柔提供)

立體綠化的專業門檻 不是住戶可以獨力承擔

隨著綠屋頂與綠牆在都市建築中日益普及，維護難度也逐步提高，立體綠化面臨的環境壓力遠高於地面植栽，例如強風、高溫與水分波動等條件，都會影響植物生長。此外，植栽管理涉及植物生理與病蟲害防治等專業知識與實務，維護過程更伴隨高處作業的安全風險，已經超出一般住戶或物業管理能力範圍。有鑑於此，立體綠化必須搭配量身訂作的操作與維護計畫，並由專業人員參與。龔昕頤直言：「如果制度只有要求設置，卻沒有看中維護計畫與專業分工，就等同把高風險、高專業門檻系統，交給沒有資源的社區自行負擔。」

綠容率不只是綠化，更是都市降溫的關鍵指標（圖片來源：以NotebookLM整理訪談錄音逐字稿生成）

國際制度借鏡 維護納入合規義務

相較之下，國外城市已將維護納入制度核心。龔昕頤表示，美國波特蘭設定兩年維護保固期，確保植生穩定後才移交管理；德國漢堡將前十二個月的初期養護費納入補助之中，以提高植栽存活率；加拿大的多倫多要求建案必須提出並遵循維護計畫，視為法規義務；新加坡補助制度則要求綠化至少維持五年，且所有權移轉時維護責任一併強制。這些制度共同特點在於，不只要求設置，更將維護責任制度化、時間化與整體化等，確保綠化效益可以真正落實。

國際制度已將維護納入（圖片來源：Photo AC）

「綠化面積」走向「綠化表現」的制度轉型

台灣綠容率制度的下一步，不應只是在設置標準上加碼，而應轉向以生命週期作為核心的治理思維。當制度能同時涵蓋確切標準、專業分工並且借鏡國際，才能避免綠化成為建築完工時的景觀裝飾，成為真正長期運作的城市基礎設施。在淨零與氣候調適的雙重目標下，這樣制度轉型，或許正是台灣綠建築政策邁向下個階段的關鍵分水嶺。