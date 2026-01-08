從設計到成型：三鷹彩色製版深耕客製化彩盒印刷，以一條龍服務定義包裝新價值

圖：三鷹彩色製版深耕客製化彩盒印刷。(圖/三鷹彩色製版提供)

【記者張嘉誠／綜合報導】

在消費性產品競爭激烈的當代市場，包裝不再僅是保護內容物的「外殼」，更是品牌傳遞價值、吸引目光的首要戰場。創立於民國74年的三鷹彩色製版有限公司，憑藉近四十年的印刷實務經驗，深刻洞察市場演變，成功從傳統製版轉型為全方位的「印刷整合服務提供者」，並以客製化彩盒印刷為核心，為企業主提供兼具高品質與成本效益的解決方案。

一條龍生產線：打破效率與品質的「天花板」

傳統印刷流程往往涉及多個外包環節，從設計、打樣到後加工，若分屬不同工廠，不僅溝通成本高昂，品質控管更是難上加難。三鷹彩色製版深知客戶痛點，將製作流程全面整合在同一條生產線上。

三鷹所強調的「一條龍」服務，涵蓋了完整生命週期：

印前作業： 專業設計、完稿、輸出、色彩校準與精準打樣。

印後加工： 包含裁切、分條、斬形（軋型）、燙金、局部光等繁複工法。

這種整合模式的核心優勢在於「預算的降低」與「價值的提昇」。透過內部管理縮短交期，並在同一生產線上進行即時品質監測，確保每一批客製化彩盒從第一盒到第一萬盒，顏色與結構始終如一。

以客戶立場出發：規畫最具競爭力的包裝策略

三鷹彩色製版不只是「代工廠」，更定位為客戶的「策略夥伴」。在承接任務時，專業團隊會以客戶立場深入考量製程細節：

一. 結構設計的安全性： 針對禮盒或食品類包材，嚴謹評估承重力與防護性，確保產品在運輸與陳列時的完整。

二. 視覺與行銷力： 運用燙金、特殊塗佈等精緻工藝，提升商品的附加價值與視覺衝擊力。

三. 經濟預算規畫： 建議最合適的紙張規格與印量，避免資源浪費，務使客戶能以最經濟的預算，獲致高品質的產品包裝，進而提升市場競爭力。

綠色印刷先行者：FSC-COC認證的環境承諾

隨著全球對永續發展的重視，環境友善已成為企業採購的重要指標。三鷹彩色製版展現前瞻視野，已取得 FSC-COC (Forest Stewardship Council) 產銷監管鏈認證。

這意味著三鷹提供的紙類包材，其來源皆可追溯至受良好管理的永續森林。對於追求 ESG（環境、社會、公司治理）指標的品牌商而言，選擇三鷹的服務，不僅能獲得高品質包裝，更能在產品上標註 FSC 標誌，向消費者傳遞對地球環境的責任感，進一步提升品牌美譽度。

多元業務範疇：滿足全產業包裝需求

三鷹的客製化能量不侷限於彩盒，其業務觸角遍及商業印刷各個領域，形成強大的技術護城河：

紙類包材： 專業禮盒、食品級包裝、高強度運輸紙盒。

出版物類： 雜誌、書籍，強調顯色精準度與裝訂質感。

商業行銷： 高清商業海報、廣告 DM、企業型錄，強化視覺傳達。

節慶文創： 紙類燈籠、紅包袋、月曆、吊牌、客製化貼紙。

結論：用「服務」提升企業價值的印刷專家

「用服務提昇企業價值」是三鷹彩色製版始終不渝的經營理念。在客製化彩盒領域，三鷹不只是將油墨印在紙上，而是透過專業規劃、嚴謹工序及對永續的堅持，賦予產品全新的生命力。

面對未來，三鷹將持續優化生產線，結合近四十年的老字號技術與新時代環保規範，成為企業在品牌包裝路上的最強後盾。無論是初創品牌需要少量開發，或是大型企業需要穩定生產，三鷹彩色製版都以專業職人精神，為每一件作品把關。

三鷹彩色製版有限公司

核心服務：一條龍客製化彩盒印刷、FSC 認證包材、商業印刷、印前印後整合服務

公司電話：02-3234-1779

公司地址：新北市中和區立德街160號6樓

官方網站：https://three-eagles-color.com/