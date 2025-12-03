從設計師到藝術家 台日新藝術交流形式明年登場

[FTNN新聞網]生活中心／台北報導

在台日政界﹑商界﹑文化界人士的共同期待下，上個月中，相關人士已在日本媒體KKH-bridge的協調下達成初步共識；未來將以嶄新的藝術形式和跨領域的複合媒材，來進行新型態的藝術文化交流。而根據了解，負責領軍的第一位跨界藝術家，將是台灣的知名設計師汪首梅；第一場新型態跨領域藝術創作展，預計將在明年松江展出。

根據KKH-bridge的消息指出，汪首梅在上個月已經在日本拜會相關幕後推動此項計畫的政界﹑商界﹑文化界等相關人士，並達成共識；未來將以此合作模式，來推動台日雙方在新型態藝術及跨領域創作的交流，並培養新一代跨國界﹑跨領域的複合型藝術家。希望藉此，可以讓這種新型態的藝術交流形式，成為台日交流的新平台；未來更可以進一步，發展到歐洲，成為歐亞藝術文化交流的新模式。

英國中央聖馬丁藝術設計學院第一名畢業的汪首梅，其實過去不僅在設計領域有許多讓人驚豔的成就，更多次擔任日本政府及議會議員訪台交流論壇的策展人，籌畫相關文化講座。譬如：松江市政府在台北市立美術館舉辦的百年工藝八雲塗文化系列講座，或是島根縣議會議員訪台時的文化交流論壇，都是由她擔任策展人；因此，長期以來與日本官方有相當程度的互信基礎。

此外，過去她也曾在法國葡萄酒文化教育協會的安排下，前往法國進行藝術文化交流；不僅在法國總統府國宴酒莊莊主的親自接待下，對於法式餐酒文化和釀造技藝進行考察，更擔任法國最古老氣泡酒產區酒莊的酒標設計師。因此，未來將台日這種新型態的藝術交流形式發展到歐洲，不僅是可以預期的，恐怕也是日本方面所規劃的布局。

