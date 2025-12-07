從診間到家門 醫者仁心守護生命

台中慈濟醫院往診關懷行之有年，即使醫院工作忙碌，院長簡守信還是在百忙之中抽空前往，關懷對象包含法親家人、慈濟照顧戶、關懷戶，這天院長也特地到華雨精舍，關懷法師的身體健康，後續將安排到醫院做進一步的檢查。

結束上午門診，院長簡守信帶著團隊，來到太平的華雨精舍關懷法師。「我骨質有疏鬆，一定有疏鬆 疏鬆程度的問題。」

上了年紀難免有病痛，院長仔細了解法師們的健康情形。「(膽固醇現在怎麼樣)，現在有控制好。」

華雨精舍 達聞法師：「很感恩 我們這個老一輩，這個(我們)三個，我們年紀都比較大了，很照顧我們 真的很感動。」

台中慈濟醫院院長 簡守信：「法師們他們的身體的一些慢性病，我們也藉這樣的一個關懷，更進一步的了解，可以後續安排某一些檢查。」

每個月都安排往診行程，照顧戶、關懷戶也需要特別關心。躺在床上將近20年的致圻，國中時車禍導致頸部以下癱瘓。「(皮膚都還好) 都還好，爸爸媽媽照顧的很好，像我這一種的，有時候都會有褥瘡 。」

爸媽用心照顧，志工長年陪伴，致圻能用電腦畫畫，他積極向上，今年獲得總統教育獎殊榮。「一定要靠復健跟中醫，比較沒有力，不過已經算是還不錯了。」

陪伴能讓人獲得力量，慈濟關懷六年多的照顧戶徐女士，今年64歲，患有高血壓，中風多年行動不便。「生病了真的很苦，(你又生病那麼久 當然很辛苦)，這個又看不好，(所以我們會跟你想辦法就是)，(還是拜託幾位專家 給你幫忙一下)。」

往診了解健康情形只是起點，後續會評估需求，視情況給予協助。

