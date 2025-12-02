從語言不通到廣播主持 新住民用聲音和味道串起多元文化

移民署與新住民用聲音和味道串起多元文化。

溫暖而專業的空中好聲音，來自新住民梁金妮，出生於大陸廣西的她，目前是國聲廣播電臺「新心愛臺灣」節目主持人，每週日透過麥克風，訴說不同族群在臺灣成長、茁壯的人生故事，讓這些豐富的生命經驗被聽見。移民署彰化縣服務站邀請梁金妮分享廣播主持經驗，與新住民家庭用聲音說故事，並一同體驗廣西壯族的年節美食「饃饃」，以聲音與味道串起文化記憶。

新住民一同體驗廣西壯族的年節美食「饃饃」。

活動中，梁金妮以自身從廣播聽眾到節目主持人的轉變，娓娓道來廣播工作、聲音表達的經驗，也帶來懷念的好滋味─壯族人過年必吃的傳統美食「饃饃」。這道由糯米製成，內包餡料的水煮料理，象徵著豐衣足食，金妮還巧妙地在手作過程中融入反詐騙及人口販運等訊息，提醒在場所有人千萬別受騙，現場氣氛溫馨熱絡，笑聲與文化體驗交織成最美的饗宴。

廣告 廣告

新住民家庭體驗廣播錄音。

來臺24年的梁金妮回憶來臺初期曾因生活孤單、語言隔閡而感到無助，原本一句臺語都不會說，為了與婆婆溝通而努力學習，這也為她日後從事廣播工作打下基礎。還曾因思念家鄉而陷入「食不知味，活不知為」的低潮，一度爆瘦，所幸在先生的疼愛及體貼支持下，她下定決心重新出發並走出家庭。從幼兒園行政人員做起，也曾在輪胎工廠擔任品檢人員輪大夜班，後來投入志工服務。還擔任協會執行長及理事長，陪伴遭遇困境的新住民朋友，現在她將這份生命經歷轉化為空中的力量，成為新住民社群的重要陪伴與資訊平臺。梁金妮說:「每個人都有獨一無二的故事；每一道家鄉味都是思念的形狀，也是連結文化的橋梁，透過聲音，不只能傳遞溫度，也能成為力量。」

梁金妮(左)從語言不通到廣播主持 與新住民家庭用聲音說故事。

移民署彰化縣服務站站主任陳駿璿表示，梁金妮從一位聽眾走向廣播主持人，用聲音串起跨文化，展現了新住民多元文化的力量及服務社群的精神。鼓勵新住民朋友透過學習不斷成長，在臺灣找到自己的舞臺。114學年度新住民及子女培力與獎助(勵)學金，即將在115年2月23日受理報名，歡迎符合條件者提早準備、踴躍申請。

（資料來源：移民署）