從語言進修到歐洲職涯跳板 「愛爾蘭打工遊學」以城市白領工作為履歷鍍金

（生活中心／綜合報導）過去十年，澳洲是台灣年輕人打工度假首選，但近年來，更多學生轉向歐洲，尤其是愛爾蘭，作為語言進修與海外職涯的第一站。教育部統計，近年赴歐洲遊學的台灣學生逐年增加，顯示語言學習、國際生活經驗以及高品質海外工作機會的需求、逐步增長。同時，國際教育機構 ICEF Monitor研究，2023–2024 學年度，愛爾蘭高等教育國際學生總數約達四萬人，較前年成長 15%。愛爾蘭因安全、費用合理和工作彈性，成為台灣打工遊留學的熱門地點。

圖／【生活體驗】 在愛爾蘭打工遊學，把日常過成生活。課餘之暇走訪歐洲城鎮，感受最道地的文化底蘊。（葛瑞特遊留學提供）

歐洲高質量職缺優勢：安全、穩定、避開高強度體力活

愛爾蘭的打工多集中於科技服務、旅宿與餐飲產業的「白領型打工遊學」受到台灣學生的青睞，除了語言環境、生活宜居外，更集中於城市、室內工作，性質偏向於「白領」或「服務業」，相較於澳洲常見的屠宰、農場、礦業等高職業風險，更能在安全穩定的打工環境中快速提升英語能力。

高性價比預算 成就歐洲跳板夢

對許多人而言，愛爾蘭打工遊學不再只是 Gap Year，而是為職涯加分的Career Year。葛瑞特留遊學資深教育顧問、歐洲遊留學規劃專家 Ami 指出：「愛爾蘭是歐盟唯一的英語系國家，無名額和無年齡限制、以學習為核心的『打工遊學』模式，和工作為主的澳洲打工度假形成明確區隔，只要學生完成 25 週語言課程，即可享有 8 週假期。學期中每週可合法兼職 20小時；假期則可合法工作每週 40 小時。」愛爾蘭去歐洲各國的廉航機票超便宜！只要新台幣約 30–50 萬元的整體預算，就有機會邊生活、邊旅行，暢遊歐洲。同時，愛爾蘭國際化程度高、華人比例相對低，透過合法兼職分攤生活成本，也讓海外職涯體驗變得更高性價比。

廣告 廣告

圖／葛瑞特資深顧問 Ami 定期親赴歐洲實地考察，為學子精準規劃職涯佈局，成就歐洲跳板夢。（葛瑞特遊留學提供）

素人到網紅 海外實戰經驗為履歷鍍金

台北的張同學在都柏林的旅館前台兼職，分享打工心得：「除了跨文化職場的溝通技巧得以提升，打工收入能抵消大部分的生活成本，更學會規劃時間與財務管理。」知名部落客盧小桃在完成愛爾蘭遊學 EC English 語言學程後，於社群分享學習、打工體驗及文化交流的點滴，吸引大量粉絲關注。這類真實經驗的分享，帶動年輕族群前往愛爾蘭打工遊學的風潮。

圖／愛爾蘭打工留學 vs 打工度假｜差異圖說。（葛瑞特遊留學提供）

提前準備 為累積國際經驗穩健加分

葛瑞特顧問建議，赴愛爾蘭打工遊學應提前 3–6 個月完成規劃，包括語言能力檢測、課程選擇、簽證與住宿安排。學生應了解當地生活成本、財務規劃及簽證條件。並選擇合法專業教育機構代辦，多方聽取口碑與討論，確保在準備與申請階段獲得最新、最準確的資訊，為累積國際經驗穩健加分。

了解更多：https://greatstudyabroad.com/

更多引新聞報導

聞到「臭雞蛋味」快逃！北投湯屋命案 專家揭致命關鍵

《世紀血案》未授權爭議延燒 導演徐琨華道歉、宣布停工後製

