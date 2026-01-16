從說故事到文化理解 新北30位學生挺進全國新住民語文賽

八里國中八年級的蔡守濠同學生動介紹越南婚禮的習俗故事

秀朗國小劉承恩同學分享馬來西亞「錫克族（Sikh）」視頭髮為神聖恩賜、終生不剪髮

秀朗國小薛筑勻同學分享經典故事啟發「勇敢說不」及「謙遜自制」的智慧。

新北市教育局今天（16日）公告114學年度新住民語文「新文化．共遨遊」說故事初賽入選名單。徵件數由去年的105部大幅成長至181部，成長幅度達1.72倍，創下歷年新高，顯見新住民語文教育已逐步從校園扎根，轉化為學生主動展現的學習能量。參賽作品內容橫跨節慶、飲食、婚禮與社會風俗，學生以故事為橋梁，展現豐富且立體的跨文化學習成果。最終由八里國中等22校、共30位學生脫穎而出，將代表新北市參加教育部全國賽事。

來自八里國中八年級的蔡守濠，學習越南語長達6年，已能與越南人流暢對談。他在比賽中分享與家人參加「臺越跨國婚禮」的深刻經驗，從新娘身著越南傳統服飾「奧黛」、莊重的祭祖儀式，到象徵夫妻永恆的聘禮「檳榔與荖葉」，對比臺灣常見的黃金戒指與項鍊，讓聽眾看見文化差異背後共同的情感價值。他表示，這場婚禮讓他真切體會到「文化雖不同，愛卻沒有國界」。

秀朗國小劉承恩同學則分享馬來西亞「錫克族（Sikh）」視頭髮為神聖恩賜、終生不剪髮並配戴頭巾的文化背景，也提到當地基於宗教自由，錫克族人在騎乘機車時得以免戴安全帽的制度設計，讓他理解信仰、價值觀與社會規範之間的深層連結。同校薛筑勻同學分享馬來西亞經典傳說《七個不可能的挑戰》，故事中國王在權力與慾望前選擇守住道德底線，放下執念，令她深刻體會「勇敢說不」與「謙遜自制」才是令人信服的領導力量。