從說故事到文化理解 新北30學生挺進全國新住民語文賽
記者蔡琇惠／新北報導
新北市教育局今（16）日公告114學年度新住民語文「新文化．共遨遊」說故事初賽入選名單。本屆賽事反應熱烈，徵件數由去年的105部大幅成長至181部，成長幅度達1.72倍，創下歷年新高，顯見新住民語文教育已逐步從校園扎根，轉化為學生主動展現的學習能量。參賽作品內容橫跨節慶、飲食、婚禮與社會風俗，學生以故事為橋梁，展現豐富且立體的跨文化學習成果。最終由八里國中等22校、共30位學生脫穎而出，將代表新北市參加教育部全國賽事。
新北市教育局指出，說故事競賽不僅是語言能力的展現，更是文化理解與價值思辨的學習歷程。透過以故事說文化、以語言談世界，引導學生從「學會說」進階到「理解差異、尊重多元」，讓語文學習自然融入生活情境，形塑尊重、包容且具國際視野的校園文化。
來自八里國中八年級的蔡守濠，學習越南語長達6年，已能與越南人流暢對談。他在比賽中分享與家人參加「臺越跨國婚禮」的深刻經驗，從新娘身著越南傳統服飾「奧黛」、莊重的祭祖儀式，到象徵夫妻永恆的聘禮「檳榔與荖葉」，對比臺灣常見的黃金戒指與項鍊，讓聽眾看見文化差異背後共同的情感價值。他表示，這場婚禮讓他真切體會到「文化雖不同，愛卻沒有國界」。
秀朗國小劉承恩同學則分享馬來西亞「錫克族（Sikh）」視頭髮為神聖恩賜、終生不剪髮並配戴頭巾的文化背景，也提到當地基於宗教自由，錫克族人在騎乘機車時得以免戴安全帽的制度設計，讓他理解信仰、價值觀與社會規範之間的深層連結。同校薛筑勻同學分享馬來西亞經典傳說《七個不可能的挑戰》，故事中國王在權力與慾望前選擇守住道德底線，放下執念，令她深刻體會「勇敢說不」與「謙遜自制」才是令人信服的領導力量。
教育局強調，未來將持續深耕新住民語文教育，鼓勵新二代及一般學生透過比賽累積經驗，把學到的語言真正用進生活，並藉由各國經典故事的閱讀與分享，讓學生在學習語文與文化的同時，也逐步培養品格素養與世界觀，成為連結臺灣與世界的重要新世代。
其他人也在看
桃園醫院「健康E管家」服務據點 新屋市民活動中心揭牌啟用
因應高齡化社會與慢性病盛行，提升社區健康管理可近性，115年度「健康E管家」服務據點15日在新屋市民活動中心成立並舉行揭牌儀式。活動邀請桃園市政府衛生局技正黃彥豪、衛生福利部桃園醫院新屋分院分院長蔡宗龍，以及桃園市新屋區公所與聯新醫院代表到場見證，象徵政府、醫療體系與社區團隊攜手，為新屋打造更完整、可持續的健康照護網絡。揭牌完成後，據點正式啟用，宣告新屋健康促進與預防醫學服務再往前一步。據點以「在地服務、科技輔助、專業陪伴」為核心，透過社區場域把量測、追蹤與衛教帶進日常，讓民眾不必等到不舒服才進醫院，而是能在生活圈內更早掌握健康風險、累積管理能力。桃園市政府衛生局技正黃彥豪表示，人口結構改變使健康政策必須從「治療為主」走向「預防與管理並重」，「健康E管家」透過社區據點設置，結合定點服務與關懷機制，協助民眾提早發現問題、調整生活型態，也讓社區整體健康品質更穩定提升。衛生福利部桃園醫院新屋分院分院長蔡宗龍指出，新屋分院長期深耕在地醫療與社區照護，此次參與計畫，希望把醫療專業延伸到社區第一線，由醫師、護理師與個案管理師組成跨專業團隊，提供健康評估、衛教指導與必要轉介，讓民眾在熟悉的環境中就能台灣好新聞 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
2026台北動漫節懶人包：時間地點門票資訊、攤位平面圖、活動一次看
寒假動漫盛會第14屆「台北國際動漫節」於2026年2月5日至9日在南港展覽館一館盛大展出！在新春期間，為粉絲們帶來最精采的活動、最多元豐富的展出內容！ Yahoo奇摩遊戲編輯這次也整理了懶人包，內容涵蓋展覽地點、門票購票資訊、參展廠商與重點遊戲、現場活動亮點、展場平面圖等詳細資訊，隨著時間進行更新。趕快先了解活動重點，在展覽開始前做好準備，讓你的 TICA 之旅更加順暢！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 發表留言
【醫檢築愛、熱血續航】臺大雲林分院醫事檢驗師節暨公益捐血活動 打造韌性醫院溫暖登場
【互傳媒／記者 陳昌毅／雲林 報導】面對高齡化社會、少子化衝擊與極端氣候帶來的多重風險，醫療體系如何在平時累積互傳媒 ・ 1 天前 ・ 1
檢脂控脂「演」給你看！ 彰化秀傳情境劇歡慶醫檢師暨藥師節
為提升民眾對血脂管理、正確檢驗及安全用藥的健康意識，彰化秀傳紀念醫院今（14）日舉辦「醫檢師節暨藥師節聯合慶祝活動」。今年以「檢脂放大鏡．驗後更清晰」及「藥師好好控脂．健康穩穩加值」為主題，結合衛教宣導與創意情境演出，透過寓教於樂的方式，深化民眾對血脂異常及心血管疾病風險的認識，同時向長期在第一線默默付出的醫檢師與藥師表達感謝與敬意。近年來隨著飲食精緻化與生活型態改變，血脂異常已成為影響國人健康的重要議題，與心臟病、中風等心血管疾病風險密切相關。此次活動由檢驗醫學部與藥劑部攜手規劃，展現跨專業合作精神，從檢體採集、檢驗數據產出、報告判讀，到後續藥物治療與用藥安全，帶領民眾完整了解血脂管理的關鍵流程，協助建立正確且全面的健康觀念。活動亮點之一為檢驗醫學部精心設計的「電台情境劇」，以廣播節目形式呈現，透過生動有趣的對話與貼近日常生活的案例，深入淺出介紹檢體處理、精密儀器操作、品質管控及檢驗報告產出流程，並巧妙融入血脂相關知識，讓民眾在輕鬆氛圍中理解醫檢專業的重要性，也更加信任每一份檢驗結果背後的嚴謹把關。現場同時設置血脂衛教宣導站，由醫檢師與藥師共同為民眾解說血脂檢驗報告中各項指標的意義、台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台灣夜市小吃很危險！醫示警「３類食物」盡量別吃：它被列為第一類致癌物
台灣美食文化豐富多元，從夜市小吃到手搖飲料，各式各樣的選擇滿足了民眾的味蕾需求。然而，在享受美食的同時，健康風險也悄然而至。減重專科醫師陳威龍分享，醫師們從不碰觸３大類食物，包括油炸食物、含糖飲料及加食尚玩家 ・ 3 小時前 ・ 46
89歲連戰罹癌＋中風！媳婦親揭「最新病況」全說了
政治中心／綜合報導連戰次子連勝武的妻子路永佳，近期經常在社群平台分享生活點，夫妻倆婚姻長跑16年，並在今（14）日一同出席公益新書發表會，過程中談及身為公公的國民黨前主席連戰，由於他已89歲，過去又罹患攝護腺癌、發生小中風等狀況，外界也十分好奇他健康狀態，對此路永佳也曝光了公公的身體現況。民視 ・ 1 天前 ・ 343
周品均自稱23歲發明「台灣超商取貨」 網貼維基百科質疑：想流量想瘋？
「電商女王」前東京著衣創辦人周品均，近日因在社群再度提及遭前夫鄭景太家暴，被前夫提告加重誹謗罪，引發關注，如今則再因自稱「台灣的超商取貨」是她發明的，再度掀起輿論關注，有粉絲力挺，但也有被網友批評「想流量想瘋了吧」。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 26
連費德勒也笑爛「你怎麼沒反應啦」！周杰倫幽默回應「我們組雙打？」
體育中心／綜合報導華語歌壇天王「周董」周杰倫，在本屆澳網首度以業餘球員身分出賽！挑戰新推出的「1分大滿貫」比賽，但沒想到開賽就被對手一記Ace球殺得措手不及，最後直接遭淘汰；賽後周杰倫巧遇「瑞士天王」費德勒時還被笑虧「你怎麼沒有反應啦！」而周董也幽默回應「還是我們組雙打？」FTV Sports ・ 4 小時前 ・ 14
稱對岸只打台北、打賴清德！陳玉珍「我本就不是台灣人」她爆美智庫嚇壞
國民黨立委陳玉珍強推法案，反紫光奇遊團成員許美華指出，美國智庫友人拜訪陳玉珍，想了解她對兩岸關係的看法，沒想到陳玉珍說，「她不擔心中共打過來，因為中共討厭台獨、討厭賴清德，對岸只會打台北打賴清德，不會打金門」，還直言「我是福建人，我本來就不是台灣人」，令人傻眼。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 282
11歲女童大叫後猝逝！高大成分析死因：嚴重3天就致死
事發於1月10日中午，女童與父親駕車外出，途經太平區一處加油站時，父親停車加油，女童則獨自前往對街購買包子。返車後不久，她突然大喊一聲便失去意識，家屬見狀立刻將她送醫。然而送達醫院時，女童幾乎已無生命跡象，院方隨即啟動葉克膜急救，但仍於12日宣告不治。醫療團隊...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 24
陳亭妃初選勝出打臉賴清德？郭正亮揭民進黨算盤：謝龍介會難選很多
民進黨2026台南市長初選民調結果今（15）日正式出爐，最終由立委陳亭妃以平均60.8557% 的支持度，擊敗立委林俊憲的58.1630%，將代表民進黨角逐下屆台南市長。對此，前立委郭正亮在節目《大新聞大爆卦》表示，陳亭妃在初選出線也意味著國民黨立委謝龍介難選了，因為林俊憲的票不會跑，而陳亭妃的票比較容易有移動。民進黨台南市長初選最終由陳亭妃勝出，原先外界......風傳媒 ・ 14 小時前 ・ 77
國旅不只墾丁慘兮兮？這觀光勝地旅客暴跌600萬人次 作家揭原因：大量民宿認賠轉賣
台灣國旅近年來被認為消費過高，越來越多人寧願買機票出國旅遊，也不願待在國內觀光，其中墾丁旅遊最常被人詬病，繼113年跌破214萬人次後，114年數據續創低點，僅剩213.9萬人次，正式進入「200萬人次保衛戰」。對此，作家漂浪島嶼在臉書發文表示，國旅低迷情況不只墾丁，連這一處風景勝地過往1年破千萬人到訪，如今觀光人次直接腰斬600多萬人。近年國旅花費價......風傳媒 ・ 21 小時前 ・ 83
陳亭妃「孤鳥之姿」殺出血路 她驚：真實民意恐更高
民進黨立委陳亭妃在黨內台南市長初選擊敗立委林俊憲出線，「妃憲之爭」也將進入「妃龍大戰」，對決國民黨參選人立委謝龍介。民眾黨立院黨團主任陳智菡直言，陳亭妃的實力非常強，實際民意可能比檯面上所公布的數字更高。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 50
陳亭妃打一場必敗的仗？ 董智森：台南不是票多的贏喔
民進黨台南市長初選民調結果將在15日出爐，參選的立委陳亭妃14日呼籲大家好好休息，等待中央黨部開封民調資料。媒體人董智森質疑這次初選機制，認為即使陳亭妃票數領先，也不代表一定能出線，並指出反賴清德的民意其實超乎外界想像。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 229
一天吃水煮蛋「4~6顆」最營養 醫：蛋黃是關鍵核心！
家醫科醫師李思賢透露，門診中經常聽到患者自豪表示早餐會吃一顆水煮蛋，他總是笑著回應「很好」，但內心其實想提醒患者可以再多吃一些。李思賢指出，雞蛋堪稱自然界的超級蛋白質來源，每天攝取4至6顆都在可接受範圍內，單吃一顆其實遠遠不足。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 35
《衝衝衝》喜迎1000集 陳為民謝恩：幫我繳頭期款
徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、籃籃、巫苡萱主持的《天才衝衝衝》迎來第1000集，特別找回第1集嘉賓陳為民，以及潘若迪、馬力歐、張棋惠、陳隨意、Albee、林逸欣、舒子晨同樂，陳為民驚訝表示：「我入行30幾年，竟然有20年就在這個節目！真的非常謝謝你們，幫了我房子的頭期款不少忙。」太報 ・ 11 小時前 ・ 13
母女愛囤紙箱！2人都罹患血癌 她警告：含一級致癌物
營養師黃品瑄表示，曾有一對母女因長期於家中囤放劣質紙箱，結果兩人一同罹患白血病。她提醒，品質不良的紙箱在製作過程中使用含甲醛的膠水、油墨，長期吸入對身體健康威脅不小。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 6
周杰倫出戰澳網「8歲兒陪進場意外入鏡」！ 網誇超帥：像昆凌
周杰倫14日參加澳網「一分大滿貫」表演賽，雖然遭對手賞ACE球，「連球都摸不到」就光速落敗，但依舊掀起滿滿話題。當他走入球場時，妻子昆凌陪伴在側，鏡頭也意外捕捉到8歲兒子Romeo的身影。鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前 ・ 23
黃國昌回台灣說一堆543！他驚見「美方1舉動」：美國真的對黃國昌很不爽
民眾黨主席黃國昌日前率團訪問華府，14日清晨返台召開記者會，並稱1.25兆特別預算但對美軍購僅有3000多億。不過此一說法則是遭到國防部駁斥，美國在台協會（AIT）昨晚發聲打臉黃國昌。此外，政治工作者周軒也觀察到台灣時間15日凌晨美國媒體的兩則報導，讓他直呼「美國大概真的對黃國昌很不爽」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 291
陳亭妃為何贏？他曝「變態級實力」靠1招吸票 預言謝龍介沒機會了
各黨派積極備戰2026九合一選舉，民進黨2026台南市長初選結果15日出爐，立委陳亭妃險勝林俊憲2.69％，確定代表民進黨出戰國民黨參選人、立委謝龍介。經常談論時事的網紅Cheap也點出陳亭妃初選勝出關鍵，預言「謝龍介是沒機會了！」三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 80