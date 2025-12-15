從課堂到國際舞台 義守大學廚藝教育以風味實踐社會關懷
記者鍾和風/高雄報導
義守大學廚藝暨美食學系（以下簡稱廚藝系）在「2025 TIC 國際廚藝大賽（Taipei International Culinary Challenge, TIC）」中再創佳績，從關注銀髮飲食與社會需求的校園課堂，一路站上國際競技舞台，以料理實力連結世界，也回應當代社會議題。本屆賽事中，學生阮康盛以作品「3D 立體果凍花」勇奪銀牌，並於「美國雞肉・世界料理殿堂挑戰賽」項目中獲得佳作，一人抱回兩項殊榮；學生王瑞棠則於「西式海鮮」項目中展現紮實技法與穩定表現，獲得佳作肯定。TIC 為國內外新秀與專業選手同場競技的重要國際賽事，義守大學學生憑藉創意呈現、專業技術與獨到美學風格，獲得評審一致好評，再次證明臺灣年輕廚藝人才具備走向國際的競爭力。
義守大學廚藝系自 2011 年創系以來，即以「廚藝技術、廚務管理、廚藝科學、美學素養、綠色健康飲食」五大主軸，建構完整而前瞻的育才方針，成為國內少見、且與國際高度銜接的廚藝專業人才培育基地。近年更進一步整合校內醫學院資源，強化營養學、永續飲食與健康料理相關研究，協助學生具備設計符合現代族群與不同生命階段需求之飲食方案能力。除了扎實的專業訓練，廚藝系亦高度重視創意實踐、人文美感與永續理念的養成，讓料理教育不僅止於技法傳授，更成為回應社會的實踐途徑。
在教學場域建構上，廚藝系打造全國唯一結合示範廚房、美食攝影棚與飲食圖書空間的「ISU Cooking Studio & Library」，並以「叁樓」餐廳作為學生實際營運的教學場域。「Cooking Studio 營運」課程將教室直接搬進餐廳，學生從菜單設計、服務流程規劃、廚務管理到財務試算全程自主規劃與執行，實際體驗餐飲產業的真實運作。本學期以臺灣風味小吃與土雞城文化為靈感推出特色菜單，廣受校內外顧客好評，也成為義守大學廚藝教育中最具代表性的實作亮點之一。
義守大學廚藝暨美食學系學生參加 2025 TIC 國際廚藝大賽，以創意料理與紮實技法，在國際競技舞台上展現臺灣年輕廚藝人才的實力。(圖/義守大學提供)
廚藝系的教育能量亦持續向外延伸，深入社區並實踐跨齡學習。義守大學執行 USR 計畫「燕巢樂齡實驗室」，結合醫學系跨域合作，開設老人營養與銀髮餐飲相關課程。學生從營養評估、菜單設計，到參與青銀共食餐會的企劃與製備，全程實際投入，深入理解長者的飲食需求，並製作兼顧營養、安全與口感的銀髮友善料理，成功搭起青年與銀髮族之間交流互動的橋梁，具體實踐義守大學推動全齡友善與跨域共創的教育理想。
今年臺灣正式邁入超高齡社會，廚藝教育的角色亦隨之轉型升級。廚藝系洞察此一趨勢，認為飲食不僅是風味與技術的展現，更是健康老化、心理支持與生活品質的重要關鍵。未來系上將持續強化銀髮飲食與健康料理相關課程，培養學生具備設計全齡飲食的整合能力，從風味調性、營養配置、質地調整、安全考量到心理需求，全面掌握不同生命階段的餐飲設計，使料理成為連結健康、尊嚴與幸福的重要力量。
廚藝系學生阮康盛以作品 「3D 立體果凍花」 勇奪 TIC 國際廚藝大賽銀牌，作品結合美學構圖與精準技術，深獲評審肯定。(圖/義守大學提供)
廚藝系主任林琳表示，此次學生在國際廚藝競賽中所展現的優異成果，正是跨域學習、長期扎實訓練與創意實作累積的最佳體現。她期許學生以廚藝為語言，看見世界，也勇敢走向世界。未來系上將持續深化廚藝科學與健康飲食相關研究，並拓展國際交流與合作鏈結，培育兼具專業技術、跨域視野與國際溝通力的新世代料理人才。
義守大學所培育的，不僅是技法純熟的廚藝專業人才，更是一群能以料理理解世界、以風味回應社會需求的未來創新者。他們在跨域課程中學會以營養與醫學思維關照健康，在永續飲食理念中看見土地與環境的價值，也在青銀共食的服務現場體會陪伴與互助的意義。義守大學廚藝系讓料理不只是手藝，而是一種連結人、理解人、照顧人的能力，持續為臺灣餐旅產業注入新的能量與想像。
