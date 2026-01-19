從課堂走入部落：中原大學設計學院以「部落研習之空間設計課程」實踐教學現場與文化永續

圖：卓溪部落石板家屋文化教學現場，由卓溪鄉太平國小余貞玉校長全程進行中文翻譯（中原大學設計學院原專班提供）

【記者張嘉誠／綜合報導】

為深化原住民族文化教育與設計實務結合，落實大學社會責任（USR）與教育部教學實踐研究精神，中原大學設計學院近期執行教育部教學實踐研究計畫《從課堂走入部落：以「部落研習之空間設計課程」為例》，帶領學生實際前往花東原鄉部落，於花蓮縣卓溪鄉太平地區展開為期三天的深度田野教學與設計研習行動。透過「走入部落、走進生活」的教學模式，將課堂學習轉化為文化現場的理解與實作。

計畫係結合設計學院原專班原有課程「部落研習（一）（二）」進行教學實踐，透過課程整合與場域參與，引導學生從設計專業出發，系統性理解原住民族知識體系、文化脈絡與空間智慧，並培養其面對真實社會與文化議題時的觀察、記錄與回應能力。課程強調「做中學、學中行」，將教室延伸至部落現場，使學生在實際參與中形塑文化敏感度與公共參與意識。

圖：萬榮國小—太魯閣族傳統家屋、穀倉測繪教學實踐研習（中原大學設計學院原專班提供）

此計畫由中原大學設計學院副教授暨原住民專班主任江冠榮（魯瑪夫）博士擔任主持人。魯瑪夫博士長期投入原住民族文化、建築與設計教育研究，深耕布農族傳統家屋與聚落空間研究多年，並多次帶領學生進入部落場域進行具文化深度與實踐價值的設計行動，其教學成果深獲學界與部落肯定。此次課程由其重新親自授課與統整教學架構，更有助於計畫目標的深化與學生整體學習經驗的提升，實踐其一貫倡議的「文化為根、設計為語、產業為橋」教學精神。

在教學方法上，本課程融入聯合國永續發展目標（SDGs）與原住民族傳統家屋保存與永續理念，從多元文化理解、文化生態學理論到原住民族社會、文化與自然環境的互動關係，逐步引導學生認識原住民族建築如何回應地形、氣候、材料、社會組織與信仰體系，並反思當代設計如何在尊重文化主體性的前提下，回應保存、再生與永續的挑戰。

圖：馬遠部落進行「信仰、文化變遷與空間詮釋」主題研習，師生與部落牧者、耆老及族人於教會空間合影（中原大學設計學院原專班提供）。

深入花東原鄉 三天實踐型教學行程

此次教學實踐行程自2026年1月16日展開，學生自桃園出發前往花蓮玉里地區，首站抵達卓溪鄉太平國小，進行布農族傳統石板家屋的空間研習。課程首先由部落耆老及教師導入布農族聚落空間、家屋型制與材料文化背景，隨後帶領學生進入石板家屋現場，解析其構造系統、空間尺度與與自然環境的關係。學生分組進行現地測繪與紀錄，並與部落耆老及文化工作者交流建屋記憶與生活使用方式，建立對原住民族傳統建築空間的基礎理解，同時訓練田野測繪與空間紀錄的專業能力，呼應 SDGs 4「優質教育」與 SDGs 11「永續城鄉」。

第二天行程延伸至萬榮鄉、瑞北與東光部落，聚焦於傳統建材系統、族群家屋差異與部落公共空間改善實作。上午師生首先前往萬榮國小，進行太魯閣族傳統家屋空間研習與測繪教學，透過校園內保存與再現之家屋案例，解析太魯閣族家屋之空間配置、穀倉構造、材料應用邏輯與生活機能，學生分組完成平面、立面與重點構造節點的測繪圖繪製，並比較其與其他族群家屋在材料運用與空間組織上的差異，深化對族群建築文化多樣性的理解。隨後轉往萬榮鄉馬遠部落，進行原住民族傳統複合建材家屋研習，探討木材、石材、土材與竹材的混合運用方式，並實地測繪家屋平面、立面與結構節點。之後則前往瑞北國小，進行阿美族竹構家屋教學研習，認識竹材的材料特性、編構方式與其在當代永續建築中的應用潛力。下午於東光部落展開公共空間與木作改善案例研習，透過現況調查、問題盤點與討論，引導學生思考設計如何回應部落實際生活需求，實踐「設計介入公共議題」的教學核心，整體對應 SDGs 9「永續產業與創新」與 SDGs 12「責任消費與生產」。

第三天課程回到馬遠村丹社群部落，聚焦於信仰、文化變遷與空間詮釋。透過部落導覽與討論，學生理解布農族傳統信仰、祭儀空間與聚落空間在歷史變遷中的轉化，並反思現代化、宗教影響與文化保存之間的張力。返程途中，師生進行整體課程反思與學習回饋紀錄，協助學生將空間設計連結族群記憶與文化認同，呼應 SDGs 16「和平、正義與健全制度」及 USR 教育實踐精神。

教學實踐深化文化理解 培育具公共性的設計人才

透過本次「從課堂走入部落」的教學實踐行動，學生不僅學習設計技術，更在真實文化場域中理解多元文化、文化生態學與原住民族空間知識的實踐樣貌。課程有效突破傳統課室教學限制，使設計教育回到土地、回到人群、回到文化脈絡，培養學生以尊重、理解與責任為前提的設計思維。

中原大學設計學院原專班主任魯瑪夫博士表示，未來將持續深化此類教學實踐模式，結合原住民族文化研究、設計專業與在地合作，讓大學教育成為文化永續與社會共好的重要力量，也為台灣原住民族教育與設計實踐開拓更具深度與前瞻性的發展方向。