從課本到田野 福德國小實踐戶外教育赴「裡山塾」探索淺山生態

▲什麼是里山？孩子們分組合作，透過拼圖遊戲拼湊成完整的里山知識。過程中，他們開啟了對「里山」的初步認識。（圖／福德國小提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為落實教育部戶外教育推廣使命，彰化縣福德國小於25日由校長卓鴻賓親自領隊，帶領一、二年級共兩個班級的師生，前往位於苗栗的環境學習基地「裡山塾」，進行一場深度的移地教學。這不僅是一次校外參訪，更是福德國小實踐戶外教育的重要課程。今年是二年級學生二度造訪，與一年級新生共同參與「淺山食與農–拜訪里山好植感」主題課程。師生們運用裡山塾豐富的場域資源，透過體驗學習從拼圖認識環境到手作體驗，進而懂得珍惜與愛護這片土地。

▲走出教室，直接踏入裡山塾園區。在師長的引導下，學生們打開五感，觀察植物的葉脈紋理、嗅聞花草的氣息、觸摸紋理質感，真實感受大自然的豐富生命力。（圖／福德國小提供）

本次「拜訪里山好植感」課程設計緊扣「五感體驗」與「在地連結」，內容涵蓋四大主題，將環境教育、食農教育、閱讀教育及品格教育完美融合。首先以「裡山拼圖」破冰，透過趣味遊戲讓孩子建構里山與淺山的概念，了解人與自然共存的產業樣貌。接著進行「散步裡山有植感」，學生直接走入裡山塾園區，用視覺觀察色彩、用觸覺感受質地、用嗅覺品味自然。

▲孩子們捲起袖子，將植物纖維漿放入抄紙框中，小心翼翼地晃動、瀝乾。他們在紙漿中加入葉片或花瓣點綴，製作出獨一無二、充滿「植感」的手抄紙卡片，將里山的自然美學帶回家。（圖／福德國小提供）

重頭戲則是「手抄紙卡好質感」與「手作地瓜圓體驗」，孩子們利用大自然餽贈的植物纖維製作獨一無二的手抄紙卡片，並親手從處理地瓜原料開始，揉製出一顆顆圓滾滾的地瓜圓，最後煮成溫暖的甜湯。這一系列活動，旨在讓學生跳脫課本框架，透過身體力行，重新找回人與土地之間最純粹的連結，並將這份感動轉化為愛護環境的具體行動。

▲最受歡迎的環節！大手攜小手將地瓜泥與粉料混合，努力揉捏成團，再搓成一顆顆圓滾滾的地瓜圓。這不僅考驗手眼協調，更讓孩子們體會到製作食物的辛勞與樂趣，每一顆地瓜圓都充滿了手作的溫度。（圖／福德國小提供）

福德國小校長卓鴻賓表示：「戶外教育的核心價值，在於培養學生『帶著走的真實能力』。教室內的知識傳遞固然重要，但唯有透過真實的體驗學習，才能給予孩子們深刻的文化與感官刺激，真正開拓他們的學習視野。

卓鴻賓校長強調，裡山塾的課程提供了絕佳的跨領域統整學習機會，學生在手作地瓜圓中學習食農知識，在觀察植物中印證自然科學，在團體活動中培養品格素養。「我們希望孩子們不只是『看到』大自然，而是能『感受』大自然，進而學會尊重生命、愛惜資源，這正是福德國小推動精緻教育與全人發展的重要目標。」

隨隊的林芬如主任從戶外教育推廣的角度指出：「裡山塾提供了一個能讓孩子靜下心來的場域，這種沉浸式的學習環境，對於低年級學生建立環境意識至關重要。」導師陳美雲及林美惠老師則表示：「這次課程是學校教學的完美延伸。我們在課堂上教導孩子認識植物、珍惜食物，而來到這裡，他們親手摸到植物的纖維、親口吃到自己做的地瓜圓，這種知行合一的感動，會深深烙印在孩子心中，比任何說教都來得有效。」