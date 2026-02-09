從論斤秤兩到Horse成雙手作 中市文化場館年味滿滿

（中央社記者郝雪卿台中9日電）農曆春節即將到來，台中市文化局今天公布，各文化場館將在新春期間推出多場活動，從菜市場論斤秤兩到圍爐宴時的豐盛菜餚，再到遍地開花走春活動，讓大家感受滿滿年味。

過年期間免不了要論斤秤兩，無論是秤食材，還是秤體重，太平古農莊文物館推出「論斤秤兩」展覽，讓觀眾親自體驗「一桿秤仔」如何量測蔬菜重量、如何使用布尺量體裁衣，而站上巨大「磅秤」則是最受大小朋友歡迎的體驗，大家可以來秤秤自己斤兩。

台中市眷村文物館推出「麵蒔麥語」展，以「一粒麥」為起點，從眷村美食切入，用美食香氣，娓娓道來麵食的前世今生，勾起人們溫馨回憶；而館內「方正谷眷村味」餐館、柑仔店、男士理髮廳，彷彿走進民國50年代，巷弄裡流淌著唱機音樂、戶戶傳出飯香菜香，笑語交織的美好時刻。

台中民俗文物館2月10日起展出「食器有聲．台味有味」展覽，以古早飲食文化為核心，展出從古到今日常生活中最熟悉的食器器皿，以「吃飯傢伙」為引子，喚起觀眾對於聚餐、飲食的溫馨回憶。

霧峰林家宮保第園區大年初二熱鬧辦理跳加官活動，讓參觀者逛古蹟、接福氣；緊接著亞洲大學附屬美術館在大年初三、初四辦理「Horse成雙－新春手作體驗活動」，以最新展覽「眾生共命：宮島達男」特展為靈感發想，邀請大家挑選專屬幸運號碼，絹印出獨一無二提袋。

台中市文化局表示，年節前後各種特色活動，都具有滿滿年味，歡迎民眾走進文化館舍，闔家感受年節氛圍，在行旅歡笑中開啟新的一年，迎接精神豐沛、幸運滿滿的生活。（編輯：陳仁華）1150209