從諾貝爾獎認識宇宙 臺北天文館「諾貝爾獎裡的天文」

臺北大文館推出全新大文課程「諾貝爾獎裡的天文」，即日起開放報名。

臺北天文館推出全新天文科學系列課程「諾貝爾獎裡的天文」。12 週、共 36 小時，於 3 月 7 日至 6 月 6 日每週六上午開課。課程以歷屆諾貝爾物理獎中與天文學相關的研究成果為主軸，從觀測技術的突破、恆星與宇宙的物理機制，到現代宇宙學的重要觀念，帶領學員循序理解天文學如何透過關鍵發現逐步建立今日對宇宙的認識。即日起至 1 月 21 日開放網路報名，歡迎對重大天文發現有興趣的民眾報名參加。

課程預定招收 60 位學員，凡具高中畢業以上同等學歷，或年滿 18 歲以上、有志學習天文的民眾皆可報名參加。修業合格者可依教育部「非正規教育學習成就認證辦法」取得兩學分認證；另為鼓勵 55 歲以上樂齡學習，特別保留 5 名樂齡優先錄取名額。課程費用為新臺幣 2,000 元，一律採網路報名，若報名踴躍將以抽籤方式錄取。詳細報名資訊請參閱臺北天文館網站：https://tam.gov.taipei/News.aspx?n=0258A8C5F361FF53&sms=C859FAFAA10995CD。

資料來源：臺北市立天文科學教育館