從警三十六載「高雄通」功成身退 新北警副局長林新晃圓滿卸任

新北市警局副局長林新晃、警政監鄭恩然及督察李宇桂榮退，局長方仰寧舉辦歡送茶會，感謝他們的付出。（圖／翻攝畫面）

新北市政府警察局副局長林新晃、警政監鄭恩然及督察李宇桂將於16日屆齡退休，為表彰林副局長、鄭警政監及李督察多年來對警界付出與貢獻，警察局特別於15日下午舉辦榮退歡送會，現場氣氛溫馨感人。

新北市警局長方仰寧表示，林新晃在高雄服務長達36年，可說是高雄通，並曾任高雄市警局鼓山及前鎮分局長、高雄港務警察總隊長、宜蘭縣警局長、新北市警局主任秘書及高雄市警局副局長等重要職務，有豐富的實務經驗，而且戮力從公、積極任事，無論在刑事偵查、治安維護或是行政管理上皆表現卓越，是難得的警界人才。

廣告 廣告

此外，鄭恩然一路從基層員警歷練並考上警官，曾於警政署服務長達18年，在中央單位歷練完整，且將警職生涯最後將近10年的時間都奉獻給了新北市，見證了新北警界的創新與傳承，劃下最完美的句點。

李宇桂則臺北市服務31年餘，一路從基層警員到擔任警官，警職生涯多擔任督察體系重要職務，並於南投、苗栗及基隆等地擔任過4任分局長，地方歷練豐富，並時常指導及提攜後進，傳承守正不阿的風骨與處事的智慧，是後輩學習的典範。

警局表示，林副局長、鄭警政監及李督察在警察局服務期間，督導單位的工作成果屢獲殊榮，讓各項勤、業務均順利圓滿完成，警察局也特別蒐集林副局長、鄭警政監及李督察工作上的點點滴滴，並剪輯製作紀念影片播放，場面溫馨，局長也代表新北警全體同仁謝謝林副局長、鄭警政監及李督察這幾年來對於新北警各項的貢獻與付出。

新北警方表示，林副局長、鄭警政監及李督察工作愛崗敬業，備受各界好評，實為警界之光。如今功成身退，方仰寧特舉辦歡送茶會致贈禮券，肯定林副局長、鄭警政監及李督察在警界的付出與貢獻，也祝福他們退休愉快，健康平安、享受人生，並持續對警察工作給予支持及指導。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

啦啦隊女神驚爆「愛車被裝定位器」 偷藏車底恐被跟蹤1年

快訊／搜救飛官辛柏毅新突破！ 已精準定位戰機位置

超獵奇飲品「三色豆奶茶」爆紅！ 早餐店老闆：可以不喝但一定要請朋友