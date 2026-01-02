從警消預算僵局到人道治理 謝立功公開致函賴清德籲找回「法理情平衡」

【警政時報 包克明／臺北報導】歲末年初、立法院新年首日開議之際，謝立功以民眾黨第二任秘書長身分，於社群平台發表一篇題為〈提醒總統能做的一件事～給賴清德總統的一封信〉的公開信，針對近期朝野因警消退休金與軍人加薪預算未編列入總預算，導致程序委員會僵持不下、政治對立升高的局面，向總統賴清德提出具體諍言，呼籲總統以國家高度協助化解僵局，為社會尋找前行的平衡點。

1. 謝立功公開信諍言賴清德，籲以特赦與公共對話化解政治僵局。（記者翻攝）

謝立功在信中指出，民主法治不應僅止於法律條文的適用，更需在「法、理、情」之間取得平衡，才能回應真實而複雜的社會處境。他特別提及台灣目前約有近四萬個「8050 長照家庭」，即由高齡父母長期照顧中高齡失能或重度障礙子女，這些家庭長期承受制度支持不足下的經濟壓力、心理孤立與對未來的無助感，已成為不可忽視的結構性問題。

謝立功直言，當制度無法即時承接最脆弱族群時，悲劇往往反覆發生，相關案件不應僅被視為個別犯罪事件，而是國家治理必須正視的警訊。（記者翻攝）

謝立功直言，當制度無法即時承接最脆弱族群時，悲劇往往反覆發生，相關案件不應僅被視為個別犯罪事件，而是國家治理必須正視的警訊。他指出，《中華民國憲法》賦予總統特赦權，其精神正是於司法體系已盡職後，為極端人道情境保留最後一道良知裁量的空間，呼籲總統指示司法體系全面盤點相關案件，審慎評估是否透過特赦回應難以被法律完全承載的生命處境。

除特赦議題外，謝立功亦呼籲，政府應進一步啟動跨黨派、跨世代的公共對話，正面面對「善終權」與「安樂死」等長期被延宕、卻與無數家庭切身相關的倫理與政策課題，建立清楚而嚴謹的制度框架，讓法治在嚴謹之外，仍能保有溫度與慈悲。

謝立功指出，賴清德總統出身醫界，社會曾以「仁醫」相稱，期待的不僅是專業治理能力，更是在艱難時刻直視人性困境的道德勇氣。他期盼，國家不只在秩序良好時展現效率，更能在最脆弱的人被看見時，展現仁心與承擔，為台灣社會留下一個能夠對話、繼續前行的起點。

