從警訊到回收：綠藤生機在 25 天內完成一次最透明的危機處理

【記者蔡富丞/綜合報導】食藥署 11 月 21 日公布，「專心護唇油－莓紅版」特定批次檢出禁用色素蘇丹四號（Sudan IV）。對此，綠藤生機表示，品牌早在 10 月底就已採取預防性措施，包括下架、停售、自主送驗，並於 11 月 12 日主動通報主管機關；目前依官方公告確認批號後，已全面啟動回收與 365 天無條件退貨機制。

圖說：綠藤生機「專心護唇油－莓紅版」色素蘇丹四號事件，處理時序紀錄（圖片來源：綠藤生機）

10 月 27 日接獲警訊 24 小時內下架停售

綠藤說明，10 月 27 日晚間接獲原料代理商通知，指出「專心護唇油－莓紅版」的一項原料可能有問題。

雖然資訊仍不完整，但品牌在 24 小時內完成：

1.官網、直營門市同步下架

2.通路全面暫停販售

3.清查其他產品線均未受影響

綠藤強調，這是基於「只要有疑慮，就先保護消費者」的原則。

自主送驗遇法規空窗 品牌提前啟動售後補強

綠藤啟動自主送驗後，第三方檢驗單位指出，台灣目前尚無具法律效力、適用於化妝品的蘇丹色素檢驗方法，使初步檢驗結果無法直接作為法規依據。

在尚未取得官方確認前，綠藤自 11 月 10 日起主動聯繫近一年內購買該品項的消費者，提醒暫停使用，並同步提供 365 天無條件退貨。

11 月 12 日通報官方 21 日確認批號 M25062702

綠藤表示，已於 11 月 12 日主動向主管機關提出通報，等待官方檢測流程。

11 月 21 日，食藥署公布結果，確認需回收批號為 M25062702。

品牌隨即啟動：

1.批次流向確認

2.回收與後續銷毀作業

3.持續提供 365 天退貨

綠藤也於 22 日在臉書粉絲專頁公開說明。

跨國原料資訊落差浮現 綠藤：將向原廠求償

綠藤指出，該原料成本高於一般色素，選用原因為永續來源、功能性突破且具多國上市資料；此次事件顯示跨國供應鏈仍可能存在資訊落差。

品牌現已啟動法律顧問程序，將就原廠責任採取法律行動。

綠藤表示：「從預防性下架、自主送驗，到通報官方與提供 365 天退貨，我們以『承認事實、正向動作』為原則，持續以透明方式處理事件。」