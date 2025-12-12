從警逾30年…警打詐調監視器途中 自撞違停貨車亡

一名高雄資深員警在執勤過程中不幸發生車禍身亡，震驚警界。這位54歲的張姓巡佐服務警界超過30年，考績優良，於12日下午1點多在前往調閱詐欺車手監視器影像途中，在高雄三民區建國三路和市中一路口撞上一輛違停小貨車，雖經現場民眾及救護人員緊急施救，仍宣告不治。事件發生後，分局正協助家屬處理後事，而違停的貨車駕駛則面臨過失致死罪的法律責任。

張姓員警騎乘機車，要前去調閱詐欺車手監視器影像，卻意外撞上違停貨車身亡。（圖／TVBS）

事發當時的監視器畫面顯示，張姓巡佐騎機車經過路口後，車輛逐漸向右偏移，最終直接撞上前方違停的小貨車。巨大的撞擊聲驚動了附近民眾。一位目擊的附近民眾表示，當下情況十分恐怖，騎士撞擊後掛在自己的摩托車上，然後往後仰倒。另一位民眾描述，聽到碰的一聲後發現有人倒地不動，雖然有一位女士立即為傷者進行心肺復甦術（CPR），但傷者始終沒有反應。救護車到場後，眾人輪流施救，但傷者最終仍未能恢復意識。

這位不幸罹難的張姓巡佐，曾參與多起重要案件的查緝行動。他生前曾和查緝小組一起到護膚店偵辦妨害風化案，表現專業。張姓巡佐自民國79年畢業後投身警界，服務至今已超過30年，年年考績幾乎都是甲等。他於民國109年調任到新興分局，工作表現一直相當優異。

員警騎乘的機車嚴重變形，卡在貨車後方，從警逾30年的張姓巡佐不幸身亡。（圖／TVBS）

目擊民眾回憶事發經過時表示，當時聽到一聲類似貨車放後車斗的聲響，起初誤以為是貨車倒退撞到什麼，下一秒才發現是摩托車整個撞了上去。這起意外事故中，34歲的柳姓貨車駕駛因違停導致意外，將依過失致死罪送辦。而高雄新興分局也表示，將全力協助這位從警30多年、在執行打詐任務中不幸殉職的張姓員警家屬處理後事。

