從警25年 阿伯終於當所長了

阿伯所長陳育義服務精神受肯定。 （記者張淑娟攝）

記者張淑娟∕新市報導

像極了隔壁阿伯的新市分駐所巡佐陳育義，不是兼任所長就是副所長，服務廿五年警職，三日終於接任潭頂派出所「正」所長。這名阿伯所長最讓鄉親津津樂道的是幫一具在排水溝內的無名屍，找到回家的路，足可見其為民服務精神令人敬重。

阿伯所長陳育義從九十年就在善化分局所轄分駐所和派出所任職，期間曾兼任潭頂派出所所長、副所長、新市分駐所副所長、善化派出所副所長和新市分駐所巡佐兼副所長，歷經廿五年的警職，三日終於調任潭頂派出所所長。善化分局表示，阿伯所長對待所轄的婦女小孩都相當親民，就像鄰家阿伯一般，因而得名。

其中陳育義擔任新市分駐所副所長期間，多次查獲連續竊盜案及詐欺車手案，最特別的是去年八月協助一具已有屍臭味的大體在排水溝渠內，因大體臉部及身體部分都已無法辦認，身上又無任何証件，只留一個小的紅色錢包。阿伯所長查閱所有的監視器，也由失蹤人口逐一抽絲剝繭找相關線索，終於在一支監視器發現一名婦人牽一台腳踏車經過該處，人就不見了，這畫面讓阿伯所長回想到，該婦人是住大社里，果然找到了家屬，讓該大體得以回家。