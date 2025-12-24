從豪宅到老屋翻新，150坪透天豪宅與50坪老屋翻新的跨世代生活提案

編輯 陳思靜｜圖片提供 大久空間設計有限公司

豪宅不再只是尺度與材質的堆疊，而是一場關於生活方式的深度書寫。設計師必須走進居者的日常，理解他們如何停留、移動與感受光影流轉，才能讓空間回應生活的重量。



每一戶豪宅都像一段被凝固的時間，蘊含著居者的品味、習慣與未竟的想像。於是，設計成為一種淬煉，只留下最純粹的線條、最恰如其分的比例與最能延展生活質地的選擇；當空間開始懂得與人對話，奢華便從視覺的奢侈轉為心境的從容。而這正是量身訂做的精髓，也是豪宅設計之所以迷人而難以複製的原因。

150坪如度假般的日常風景，為跨世代生活量身打造的私領域設計

台中150坪的獨棟別墅，屋主以「三代同堂」為藍圖，自地自建這棟透天別墅，讓家成為承載陪伴與成長的容器。設計團隊以「親子飯店風」為核心，從毛胚屋出發，細膩回應兩位長輩、兩位大人與兩位孩子的生活節奏，在共享與獨處之間，找到恰到好處的平衡。

建築外觀以現代主義為骨幹，揉合工業風的粗獷質感，低調卻自成街區風景。一、二樓公領域採挑高設計，大量採光引入室內，視線自然延伸至庭院景致。客廳電視牆以大理石搭配清水模、溫潤木質與玻璃鏡面，在異材質的交會間，交織出敞亮而沉穩的空間氣質。

三樓主臥空間以星級飯店為設計藍本，從睡眠區、休憩區到更衣機能皆一應俱全；孝親房則從長輩的生活習慣出發，動線單純、尺度寬裕，並透過家具配置回應坐臥、聊天與觀景等需求，讓長者能自在起居、安心生活。

四樓起居室，是一家人日常聚集的專屬互動空間，而極具日式禪意的和室，鋪設榻榻米，牆面留白與木質格柵，烘托日式語彙，窗邊低矮平台，可放置茶具、花藝盆栽與藝術品，營造靜謐氛圍，是一處可以靜坐、閱讀、品茶或作為客房使用的多功能場域。

衛浴空間跳脫傳統配置，設計並排雙浴缸，讓家人能共享泡澡時光；而在建材的使用上，善用石材與木質元素，形塑宛如度假飯店般的療癒體驗；規劃有健身房，則讓運動成為日常的一部分，為跨世代家庭勾勒出從容而有餘裕的生活樣貌。

50坪老屋翻新，以親子飯店風重塑開放式居家空間

50坪五房重視家庭時光的屋主夫妻，期盼為家人打造一處能安心生活、自在成長的居所，原本狹長的屋型，因樑柱外露、天花低矮與噪音干擾，讓生活顯得壓迫；設計師以「親子飯店宅」為主軸，重新梳理格局與動線，透過材質與色彩的層次鋪陳，讓老屋蛻變為明亮開闊、兼具互動與放鬆感的生活場景。

玄關以深色地坪銜接溫潤木地板，界定場域之餘，也透過可旋轉葉片屏風引光入室，在進退之間創造沉澱心緒的儀式感。公領域採開放式配置，客廳與中島餐廚自然串聯，成為家人交流的核心。淺色基調搭配木質、鏡面與金屬細節，呼應屋主嚮往的自然休閒氣息。

客廳電視牆活用石材與木格柵，製造立體的視覺層次，天花橫樑巧用鏡面虛化壓迫感，轉化為輕盈的視覺亮點。沙發後方為多功能區，滿足豐富的生活場景，牆面規劃為展示與收納機能，美觀與實用兼備。旁側開放式廚房中島結合餐桌，創造回字型動線；而善用透明玻璃拉門區隔熱炒區域可適時避免油煙飄散，增加穿透性，料理的同時也能輕鬆互動。

主臥宛如飯店行政套房，孩子房則以色彩與機能回應成長所需，讓家成為結合安全、舒適與情感連結的日常樂園。

大久空間設計有限公司／大久設計團隊

地址：台北市大安區信義路三段147巷45弄2-1號1樓

電話：02-87511085

Email：da.jiu88@gmail.com

網站：http://www.dajiu-interior.com

