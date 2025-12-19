從豬圈變身山林秘境！宜蘭豬龍寨DIY窯烤披薩，手作美味與靜謐山林相遇

宜蘭縣員山鄉｜豬龍寨窯烤披薩DIY

旅行最迷人的地方，

往往不是那種在地圖上被放大標示的大景點，

而是一些貼近生活的小秘境。

而這次雲想分享的，就是位在 宜蘭員山、讓人一秒放鬆的山林角落～宜蘭豬龍寨；

第一次聽到「豬龍寨」這名字時，雲就笑了，

也太特別、太可愛了吧！

旁邊是望龍埤，朋友說他曾看過這裡的魚跟海豚依樣大….哈哈哈！

但真正走進這個宜蘭山林秘境時，

山風輕輕，空氣清亮，窯烤香氣慢慢飄來，

廣場前有孩子們奔跑、大人聊天，

整個地方像是把生活的速度都調慢了。

平日的悠閒很讓人沈浸於其中，不知道假日時遊客多不多？

入內後聽老闆介紹說：「1960 年時，這裡真的就是豬圈喔。」

我們全部愣住！

原來眼前這個超適合拍照、放空、吃美食的 宜蘭親子景點，

竟然是從豬圈蛻變來的……

也太有故事、太可愛、太特別了吧！

宜蘭 DIY 披薩首選：豬龍寨窯烤披薩體驗超療癒

來豬龍寨一定要玩他們家的 宜蘭 DIY 披薩（窯烤披薩），

桌上有個老闆手畫的圓圈，

他笑著說：

「餅皮揉到這麼大就好喔～」

於是大家開始進入小小披薩職人模式：

揉麵團、拉造型、拍麵、塑形……

每個人的餅皮都長得不太一樣，

但每一個都好可愛，就像創作者本人

真正讓所有人「哇！」

老闆端出披薩配料的那瞬間，配料多到爆！

蔬菜、肉類、海鮮、起司、香料滿滿一盤，完全不手軟；

雲真心的覺得：這是我在 DIY 披薩裡看過最澎湃的一次。

豬龍寨披薩口味多到選不完

他們家的披薩口味超豐富，

包含：夏威夷、瑪格麗特（九層塔＋番茄）、蜂蜜麻糬、蘭陽櫻桃鴨、經典牛牛、墨西哥辣雞、松露鮮蝦、鳳梨豆乳雞

是不是每個都很欠吃？那天我們選了三款：

蘭陽櫻桃鴨 ～帶著宜蘭特有風味。

松露鮮蝦～松露香一出場就贏了。

墨西哥辣雞 ～小辣很過癮，完全停不下來。

披薩一進窯烤爐沒多久，香氣立刻飄出來，

出爐時金黃酥脆、料滿到邊邊，

咬下去真的幸福到不行！

午餐我們就吃自己做的披薩，太好吃了啦！！！

（難怪大家都推薦豬龍寨是「宜蘭手作披薩」中最值得去的地方。）

窯烤麵包需要預購，但好吃程度值得期待

除了披薩，他們家的 窯烤麵包（宜蘭美食必吃之一） 也超強。

外皮脆脆、裡面軟嫩、麥香濃郁，

需要預購，但絕對值得！

雲當天真的差點想抱一整條回家（笑）

小農金桔、在地風味，是屬於宜蘭的味道

豬龍寨裡還擺著宜蘭當地小農的產品，

果醬、乾貨、蔬果都很有特色。

當天遇到時令 宜蘭金桔，

酸酸甜甜、香氣濃郁、好吃得不得了。

旅行能遇到當季風景，總是特別幸福。

小小文創攤位，是旅行最溫柔的收尾

離開前，外面有一攤文創小物，

用植物種子、風乾果實、樹葉做成的飾品好可愛。

老闆還送了我們兩片他手雕的葉子，

紋路細緻，充滿手作溫度。

雲也買了一個 肉桂鑰匙圈，

掛在包包上走動時就會飄出淡淡肉桂香，

每次聞到那味道，都覺得好療癒。

旅行的紀念，有時候不是昂貴的東西，

而是能把那天的風跟回憶帶回家的小物。

豬龍寨，是一個能讓人慢下來的宜蘭秘境

這裡真的很適合：

✔ 親子旅行（超推！難怪大家說是最放鬆的 宜蘭親子景點）

✔ 情侶約會

✔ 朋友輕旅行

✔ 喜歡自然與手作的人

✔ 想放鬆、想吃好吃披薩的人

這裡沒有城市的匆忙，只有山風、柴香、笑聲、DIY 的專注感與溫暖；

從豬圈到秘境、從披薩到麵包、從金桔到肉桂鑰匙圈，

雲在豬龍寨收集到的都是溫度。

如果你正在找 宜蘭必去景點、宜蘭美食、宜蘭 DIY 披薩，

那雲真的很推薦豬龍寨，是會讓你一去就愛上的那種地方。

豬龍寨窯烤披薩 DIY（窯烤麵包需預購）

地址：264 宜蘭縣員山鄉坡城路 38 號

電話：0909-149-474

營業時間：10:00–19:00

店休日：星期三

建議提前預約、避開尖峰，體驗會更棒喔！

文章來源：快樂雲愛旅行