即時中心／劉朝陽報導

台中市豐原近日驗出高病原性禽流感，引發外界高度關注。前桃園市議員王浩宇針對此事發文痛批市府防疫失能，直言「台中到底搞什麼鬼！」、「盧秀燕差點害全國吃不到雞肉？」。





王浩宇指出，豐原當地爆發高病原性禽流感後，相關業者不但未依規定通報，還「偷偷私埋1700隻死雞」，更誇張的是，在疫情未被揭露前，「雞蛋照常出貨」，形同讓風險直接流入市場。他強調，整起事件並非市府主動掌握，而是「被附近鄰居踢爆，台中市府才驚覺事態嚴重、緊急下架」，讓人質疑防疫機制形同虛設。

從豬瘟到禽流感 王浩宇怒問中市府「到底多怠惰？」

王浩宇也回顧，從過去的非洲豬瘟，到如今的禽流感，台中屢屢被點名為破口，忍不住怒問「從非洲豬瘟到禽流感，台中市政府到底是要多怠惰？」，他警告，高病原性病毒一旦擴散，後果不只是單一縣市的問題，而是全國性的災難。

王浩宇警告禽流感若擴散 全國恐沒雞肉吃

王浩宇直言，「如果這些病毒傳染出去，基本上全國的養雞業者受到影響，我們可能沒有雞肉吃，就跟上次豬肉一樣。」他呼籲中央應嚴肅看待、徹查責任，避免地方政府因怠惰與疏忽，讓全民食安與產業安全付出慘痛代價。

原文出處：快新聞／從豬瘟到禽流感再失守？王浩宇重批盧秀燕「台中到底搞什麼鬼」

