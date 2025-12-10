從負債到存款600萬 他跑外送5年超狠作息曝光

大陸一名男子張學強過去因早餐店經營不善，背下人民幣5萬元、折合新台幣約22萬元的債務，為盡快脫離困境，他投入外送行列，近日他公開跑單5年的收入，累積高達人民幣140萬元、約新台幣616萬元，不僅還清債務，還存到約600萬元，他說「除了吃飯和睡覺，其餘時間全都在送餐」，驚人數字與拚命程度引發熱議。

據陸媒《瀟湘晨報》報導，張學強來自福建漳州，過去與家人經營早餐店，因經營不善，最後賠了人民幣5萬元，約新台幣22萬元，他為儘速還清欠款，他到上海跑外送，養成極度節省的生活模式，幾乎沒有額外開銷。

報導指出，張學強除農曆春節休息外，幾乎每天從上午10點一路工作到凌晨，只有中途擠出少許時間吃飯，為維持體力，他用手機設鬧鐘逼自己每天睡滿至少8.5小時，生活節奏幾乎是「吃飯、睡覺、送餐」3件事循環。

由於張學強送單速度快、願意跑遠單、反應俐落，被同行封為「單王」，他跑外送5年收入高達人民幣140萬元，約新台幣616萬元，他將收入明細公開，強調想替這幾年的努力留下一份紀錄，也希望讓外界知道，即使是最基礎的勞力工作，只要願意咬牙撐住，也能靠雙手還債、存到人生的第一桶金。

張學強說，打算把這筆錢留著，再找機會重新早餐店事業，「之前跌倒一次，我還想再站起來試試看。」此外，外送站點隊長顏姓主管說，張學強態度專注、節奏極快，「從沒看過他用走的，他永遠都是跑著去送餐。」

