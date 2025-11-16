從負債到封王！Andy奪走鐘獎淚訴十年路 粉絲見一幕感動喊：他終於有錢了

*Andy老師獲獎時語帶哽咽，感謝支持他的家人與粉絲。導播鏡頭捕捉Andy手持iPhone 17，引發粉絲熱議「他終於有錢換手機了」。（圖／翻攝自YouTube走鐘獎頒獎典禮）

Andy老師歷經與前女友張家寧分手後的帳務糾紛與經濟重創，曾一度身陷低潮，月薪僅有5.5萬元，所有頻道收益全進對方口袋，最終甚至搬回租金僅6000元的老家，僅靠一台舊相機持續創作。如今，他以〈公開帳本〉影片勇敢揭露內情，成功翻轉人生，在第七屆走鐘獎上奪下「年度個人創作者獎」，畫下十年奮鬥的感動里程碑。在走鐘獎頒獎典禮中，導播多次捕捉到坐在台下的Andy，手中握有最新款的iPhone 17，引發不少網友關注與欣慰。「Andy終於有錢了」！

第七屆走鐘獎頒獎典禮上，「最慘台男」Andy老師以〈公開帳本〉影片翻轉形象，榮獲「年度個人創作獎」，重返人生高峰。不僅在典禮現場獲得觀眾熱烈掌聲，Andy在典禮上發表得獎感言時語帶哽咽，坦言這支揭露過往帳目真相的影片至今仍未回本，但獲獎代表他的努力終於被看見。他笑說：「大家都知道我薪水5萬5齁，這部影片真的花很多錢拍，還沒回本啊！」感謝家人、粉絲一路支持，尤其在難以入眠的夜晚，他總靠著這份支持走過來。

Andy因與前合作對象的糾紛，一度陷入經濟低潮，過去曾被迫搬回租金僅6000元的小套房，僅靠一台老舊相機維持創作。如今捲土重來，不僅影片播放量突破千萬，更實際獲得收入自主權。不僅在典禮現場獲得觀眾熱烈掌聲，導播更捕捉到他手持最新款iPhone 17的畫面，引發網友關注與感動，紛紛表示「他終於有錢換手機了」。

有網友在Threads分享：「看到Andy拿著宇宙橙的iPhone 17，真的太替他開心。」該貼文引發共鳴，底下留言接連湧入。更有許多粉絲留言表示，「他值得更好的生活」、「看到他換手機就知道情況變好了」、「他是我們雲林人的驕傲」，也有網友指出，「光公開那支影片，收益就破400萬台幣」，更有人暖心表示，「他終於開始對自己好一點了」。

在11月16日，他也透過社群平台再次向粉絲表達感謝，「今年對我來說是不可思議的一年，從谷底到舞台，我走了10年。謝謝每一位不離不棄的你們，是你們讓我相信，真心與努力終會被看見。」

