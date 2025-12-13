從財經達人到樂活大叔 施昇輝書寫每個轉彎都是人生

（中央社記者邱祖胤台北13日電）暢銷財經作家「樂活大叔」施昇輝人生充滿轉折，歷經大起大落之後，他重拾文青魂，正面看待每一個轉折，欣賞人生風景，新書「每個轉彎，都是人生」細數心路歷程。

根據木馬文化提供新書資訊，施昇輝從一個懷抱著文青夢的台大高材生，到轉戰商場證券業主管；從失業魯蛇的人生谷底，重拾書寫熱情，成為理財暢銷書作家的「樂活大叔」，首度以自剖式筆觸寫下抒情散文。

全書分為3部分，輯1「文青寫作夢」記錄那個發下文學美夢豪語的青年，如何在現實與夢想間來回穿梭；輯2「掠影與風景」以電影、旅行、結交的好友為題，為生活中的小確幸與大風景按下快門鍵；輯3「人生轉彎處」真誠描寫半生的親情、健康與告別。

施昇輝在書序中表示，他曾在高中時寫一篇短篇小說，種下文學夢，出社會短暫在財經雜誌任職，後來進入證券公司服務，在同業不斷挖角下，薪資水漲船高，娶妻、生子、買房，印證「人生勝利組」情節。

然而到了2003年因部門嚴重虧損而遭資遣，瞬間跌落谷底，施昇輝自嘲人生髮夾彎，「彎得過去是拓海，彎不過去就落海」，進入10年「落海人生」，直到遇見PChome創辦人詹宏志及資深出版人李采洪，讓他成為書寫投資理財類型的寫作者。

施昇輝表示，「人生劇本」最不缺生離死別，最不可能事先設計，也不會一開始就預想放棄，「人生的每一個轉彎，都像在霧中瞬間出現，你將見到什麼樣新的風景？會引你到什麼樣新的方向？唯有用心體會、用心解讀。」施昇輝盼以這本書獻給「正在人生轉彎處感到徬徨的你。」（編輯：張雅淨）1141213