從貴有自知之明說開去／董建華

董建華

生活中常說：“人貴有自知之明”。從做人的角度講，一個人要擺正自己的位置，不高傲、不自以為是、善待周圍的每一個人，總之就是按照日常待人之道：“越低調越好！” 做人保持謙虛、低調，能圖個好人緣，與人友好相處，不引起他人的反感。但做事如果也一味的低調，不僅不會得到他人的好感，反而容易被認為是懦夫，所以說：“一個人難就在於難以認識自己！”

其實認識自己也不難，除去做人的那些條條框框，在做事方面只要保持進取，敢於實踐，總會發現自己的優勢和能力的。曾經教過一名學生，在學校運動會參與長跑競賽時，原來報名參賽的同學因為受傷不能參賽，我又不想讓我們班級在這個專案上出現空缺，沒有辦法，我只得臨時指定一位同學“冒名頂替”參賽，為防止“冒名頂替”的學生被裁判員認出，我臨時安排了一位在班級與人交往甚少，連許多科任老師都還沒認清的小李參賽。小李說：“老師，不行的，我從長跑不行。”

廣告 廣告

“沒跑你怎麼說自己不行，你參加過比賽長跑嗎？”

“沒有！”

“在體育課上呢？”

“也沒有！”

“沒跑怎麼知道自己不行，這回老師給你一個機會試試。”這孩子聽了我的話，沒有繼續爭辯，積極參與長跑，結果在比賽中脫穎而出，獲得全校長跑第一名，連他自己都沒不敢相信自己有長跑的天賦，後來，在我的鼓勵下參加體育特長之路，竟然還上了重點大學。

許多時候，總是有人強調要認識自己，其實許多時候因為要求認識自己，連自己還沒做過的事就已經被否決，導致自己什麼事都不敢去做，在認識自己之前，無論成功與否，無論什麼事都要大膽的去做、去嘗試，只有自己做了，在比較中才能知道自己到底適合幹什麼事，做哪方面的事情容易成功。

曾經有一位和我關係很好的朋友對我說：“你做事簡直不可理喻，計算能力極差，沒想到當了數學教師；讀書時語文成績從來沒有及格過，沒想到現在全校老師中，就數你公開發表的文章最多。”

我笑著說：“很正常，因為我還沒認識自己，所以做什麼事，都竭盡全力試一試，確實不行，再做其他的事，至今我也沒完全認清自己，所以我需要努力的地方任然很多。”

要求認識自己就不要束縛自己，只要還沒蓋棺定論，就要大膽的去闖去幹，否則在做事方面抱著“人要有自知之明”這樣的觀念，反而讓自己一事無成。

曾經看過這樣一個故事：一位母親在來訪的客人面前，總是希望炫耀自己的兒子一番。於是她對自己的兒子以半命令式的口氣說道：“來，唱個歌給叔叔聽。”個性害羞的孩子瞬間變得躊躇猶豫，而母親對於害羞的孩子責怪道：“哎！這孩子，平時一個人的時候，話可多了，在陌生人面前就變成啞巴了，膽子特別小。”

“膽子特別小”於是植根孩子幼小的心靈，這種思想也始終伴隨他長大，讓他們面對眾人總是畏縮不前，而對自己缺乏自信。而遇到同樣的事情，另一位母親說：“我這孩子不打無準備之仗，今天安排得突然，沒准備好，他從小就具有大家的風範，準備好了給叔叔表演一個好嗎？”孩子點點頭高興地玩去了。在玩了一會兒之後，果然回來給叔叔表演了一個在幼稚園學的並不熟練的歌曲，媽媽鼓掌說道：“唱得好，做事有準備，將來一定是一個成功的實業家！”孩子也許不懂什麼是實業家，但聰慧的母親早已將成功實業家具備的素質和自信已經慢慢在灌輸給自己的孩子，讓他帶著自信去成長。

認識自己，就要將做人中的認識自己和做事中的認識自己加以區分，不能以要認識自己而讓自己不敢有所作為，曾記得一位老師參與企業領導的競選，一位評委問道：“你以前是老師，從來沒有管理過企業，能將企業管理好嗎？”

這位老師答道：“江總書記從來沒當過兵，當軍委主席不也當得很好嗎？”這位老師的自信讓他如願以償的當上一位企業的領導，後來果然把這家企業辦得紅紅火火。

沒參與過的事情，怎麼能斷然否定自己的才能，沒有親自去推過門，怎麼知道門是否上過鎖？當我們擁有自知之明前，必須是自己曾經竭盡全力打拼過之後的結論。