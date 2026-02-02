從資產累積到社會參與 北市青社培力展現成果

臺北市社會局舉辦「我的青社時代—青年培力希望發展帳戶專案」成果發表會

臺北市社會局姚淑文局長鼓勵青年累積足夠資源，勇敢朝夢想的路邁進

臺北市社會局舉辦「我的青社時代—青年培力希望發展帳戶專案」 第一年度團體任務成果發表會，集結158名青年、共12個小組的探索成果，呈現青年如何運用與整合臺北市多元社會福利資源，展現社會關懷與行動力。

臺北市社會局表示，「資產累積脫貧專案」從民國89年辦理至今已超過25年，累計服務上千個家庭。「我的青社時代—青年培力希望發展帳戶專案」從114年7月起開辦，以資產累積、就業自立、教育投資、社會參與為核心目標，為促進團隊合作與溝通協調能力，社會局規劃每年完成指定的團體任務，透過小組討論，建立同儕支持網絡，協助專案青年在執行過程中提升社會關懷意識與社會參與動機。

廣告 廣告

臺北市社會局說明，考量專案青年家庭結構多元，突發事件可能加劇生活壓力，第一年度團體任務以「我的『青舍』時代，原來資源都在」為主題，引導專案青年提前認識並善用社福資源，為未來風險預作準備、強化家庭社會安全網絡。因此，各組須分別針對「未滿18歲兒少」、「18歲到34歲青年」、「新住民」、「婦女」、「身心障礙者」及「65歲以上老人」等族群，研討需求後，蒐集臺北市相關資源。

臺北市社會局表示，本次成果發表會將專案青年齊聚一堂，透過跨組交流，深化青年對社會多元需求的理解，學習包容接納各族群的限制，並將重要資源帶回家給需要的家庭成員，舒緩家庭生活壓力。