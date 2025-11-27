「從賴清德幹訓班結業！」張志豪辭民進黨組織部主任 宣布投入新北中和議員選舉

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

民進黨組織部主任張志豪今（27）日宣布投入2026地方選舉，回鄉參選新北市中和選區市議員，並在昨日向身兼總統與黨主席的賴清德請辭。張志豪表示，過去3年在賴總統照顧之下，他吸取了許多經驗與養分，從「賴清德幹訓班」結業，是一份責任也是榮耀。

民進黨組織部主任張志豪今（27）日宣布投入2026地方選舉，回鄉參選新北市中和選區市議員。（張志豪臉書）

張志豪透過臉書指出，他昨天已當面向賴總統請辭，感謝總統這3年來的提攜栽培與照顧。歷經一年總統大選新聞部主任兼發言人及組織部主任兩年的歷練，就好像自己20年前服役時的士官幹訓班進階再訓練一樣，再一次接受磨練精進，也吸取更多經驗和養份，從「賴清德幹訓班」結業，是一份責任也是榮耀。

廣告 廣告

張志豪說，從今天起，他將帶著總統的祝福和鼓勵，繼續用他的專業和歷練貢獻家鄉，中央地方聯手拚建設、增福利。「身為一個從小在這裡成長生活的中和人，我和許多朋友一樣，對這座城市有著愛和使命，每一天都生活在一起，張志豪不曾離開，我一直都在。」

更多FTNN新聞網報導

鄭麗文批賴清德「讓台海變火藥庫」 吳崢轟不可理喻：為何一再幫中國講話？

萬里子弟賴清德親自推薦 綠營正式提名蘇巧慧參選新北市長

賴清德投1.25兆國防預算 王世堅喊大方向正確：撥一部分給軍人加薪

