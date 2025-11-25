從走路姿勢看健康！毛孩走路歪斜、跛腳？可能是「這些」問題在作怪

火報記者 張舜傑/報導

貓狗不會主動告訴主人哪裡不舒服，但牠們的步伐、節奏與姿勢，往往比叫聲更早透露出異狀。當毛孩開始走路歪斜、跛腳或動作變得小心翼翼，背後常藏著不容忽視的原因。

一、關節不適悄悄出現：步伐變慢是最早的求救訊號

當毛孩的走路步幅縮小、後腳無力或上下樓梯時猶豫不決，多半與關節不適有關。這種情況不一定發生在老年犬貓，年輕毛孩若活動量大、體重過重或曾受傷，也可能出現早期不舒服。牠們會試著分散重量、避免疼痛加劇，因此出現明顯的跛行或「側著走」的動作。若飼主越早注意，就能越早介入改善讓牠舒服許多。

毛孩有時走路僵硬、步幅縮小並非受傷，而是情緒焦慮、高壓環境造成的壓力步態。圖:istockphoto

二、肌肉拉傷與過度運動：愛玩、好動反而最容易受傷

有些狗狗玩一玩突然開始走路不穩，或貓咪跳下高處後變得步伐奇怪，這大多是肌肉拉傷造成的。牠們可能因玩耍時太興奮、追逐過頭或跳躍角度不佳，導致局部疼痛。毛孩為了保護受傷部位，會出現短暫跛腳、偏向某一側行走或小心翼翼地移動。這類問題看似小，但若重複受傷，可能會變成慢性疼痛。

三、腳底異物或皮膚痛楚：看不見的痛讓牠走得畏畏縮縮

走路突然變得怪異，有時不一定是骨頭或肌肉的問題，而是「腳底卡了東西」。小刺、石子、玻璃碎屑，甚至腳掌皮膚的破皮與紅腫，都可能讓毛孩因疼痛而走路偏移。貓狗會不斷舔腳、抬腳或不願觸地，表現出明顯的不安。如果飼主能養成定期檢查腳掌與指縫的習慣，就能避免許多不必要的痛苦。

四、耳朵不適或平衡失調：歪著走其實不是在耍可愛

有些毛孩不是跛腳，而是整體走路「偏向一邊」。這種狀況常與耳朵深部不舒服或平衡感受影響有關。牠們無法保持身體的直線，因此行走時會呈現明顯的歪斜，甚至轉圈或跌倒。許多飼主以為毛孩只是在撒嬌或玩，但實際上牠可能正在努力維持身體平衡，內心充滿不安。

只要飼主願意多觀察牠的步伐變化，就能及早發現問題，提供真正安心與舒適的生活。圖:istockphoto

五、情緒緊張也會影響步伐：壓力大時走路會變得僵硬

毛孩在面對陌生環境、害怕的聲音或不喜歡的對象時，有時會出現走路僵硬、步伐縮小、尾巴夾緊的狀態。這並非身體受傷，而是情緒緊繃造成的「壓力步態」。牠會用最小動作移動，以避免被注意或避免可能的威脅。飼主若能降低刺激並給予安全感，往往能看到牠的走路恢復正常。

毛孩走路的方式，往往比表面行為更誠實。當飼主願意多看一眼牠的步伐、多觀察牠的小動作，就能更早發現不適，避免小問題演變成長期痛苦。給牠一個安心、舒適的生活環境，就是陪牠一生最重要的方式 !