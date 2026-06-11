從超業到創業 有巢氏房屋陳彥妤2年創造1.3億元業績

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CNEWS匯流新聞網記者李映萱／台北報導

在房仲業深耕逾17年，陳彥妤一步步從單月百萬業績的經紀人員，成長為連年站穩千萬業績的頂尖超業，近年更進一步踏上創業之路，交出亮眼成績。2024年，她創立有巢氏房屋智慧園區富堡加盟店，不到兩年時間，團隊業績便突破1.3億元，不僅展現強勁的經營實力，也讓門市在區域市場迅速站穩腳步。

回顧房仲職涯起點，陳彥妤畢業後北上投入房仲業，從信義房屋起步，逐步累積實戰經驗，之後轉戰其他品牌，持續深耕林口市場。2017年加入有巢氏房屋，她以開發為主的作業模式，加上有巢氏房屋品牌力及聯賣力的輔助，帶動個人業績持續成長，2023年時創下近3,000萬元個人業績，9年來累積業績突破1.2億元。

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個人成績亮眼的陳彥妤曾坦言對管理職「沒有興趣」，但還是走上了創業這條路。她說動機很單純，「我想要有自己的團隊，也想把當業務的成功經驗傳承下去。」這樣的轉變，也讓她從單一業務思維，轉向放大整體經營效益，「一個人做業績是慢慢累積，但帶團隊可以把力量放大。」

店務管理系統幫 經營高效率

創業開啟新事業，陳彥妤選擇了最熟悉的有巢氏房屋，她指出，永慶加盟四品牌具備高市占與完整物件資料庫，尤其在林口地區，「幾乎大部分的物件都在體系內」，不論買賣雙方需求，都能快速媒合；此外，有巢氏房屋主打「社區專家」定位，總部對品牌的經營彈性較高，更貼近她以住宅市場為主的服務模式。

對像陳彥妤這樣的創業新手而言，永慶房產集團提供完善的系統與資源，無論在店務或人員管理上，都讓店東經營起來更加得心應手。例如，透過《i智慧Pro系統》與後台管理工具，能輕易掌握每週進案量、客戶量與追蹤進度，並透過紅黃綠燈機制，隨時掌握業務狀態，「如果有帶看達20組但仍未出價的案件，我就能透過後台數據向屋主說明市場反應，比起過去仰賴口頭回報，現在轉為以數據佐證，在溝通更具說服力。」

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開發掌握案源 聯賣放大成交效益

在業務策略上，陳彥妤延續自身開發型業務背景，將門市定位為「開發為主、銷售為輔」。她指出，開發雖然困難在前端，但一旦掌握案源，就等於掌握成交機會，「有案子就有子彈，就有機會成交。」再透過永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋與台慶不動產四品牌聯賣，案件不再靠單一門市銷售，而是由整個體系共同推動行銷，可創造更大的績效。

有巢氏房屋智慧園區富堡加盟店成立以來，件數聯賣率達47%，幾乎每兩件成交就有一件來自聯賣。陳彥妤說，永慶的聯賣制度規則明確，包括斡旋、打底、競標等流程皆有標準化作業，並設有仲裁機制，降低交易糾紛與資訊不對稱，使跨店合作更安心穩定、效率更高。

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永慶不藏私的分享文化 創業路不孤單

從超業轉為店東，挑戰隨之而來，但陳彥妤慶幸永慶房產集團「不藏私」的分享文化，讓她能迅速找到方向，「我遇到問題會直接詢問其他店東，他們都很樂意分享。」而且永慶加盟總部與經管會定期舉辦集會與戰技課程，能吸收不同區域的成功經驗與經營心法，少走許多摸索的冤枉路，也更有信心帶領團隊穩健成長。

陳彥妤直言，當店東最大的困難不是市場或客戶，而是「人」！業務工作看似自由，實際上需要高度自律，如何在自由與紀律之間取得平衡，成為她帶隊最重要的管理課題。她以「共榮、共好、共戰、創新、和樂」作為根基，強調團隊資源共享與合作。展望未來，她表示，將持續強化團隊穩定成交能力，並逐步擴大規模，為下一階段展店做準備。

照片來源：陳彥妤提供

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