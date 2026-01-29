從足部守護全家健康 台英專家分享全人足療癒臨床實務





【NOW健康 吳思奕／台北報導】衛生福利部28日舉辦「2026台英全人足療癒研討會」，特別邀請英國Jubilee College of Reflexology校長David Wayte來台，分享其25年國際反射療法的專業教育、臨床應用及研究發展，探討反射療法在全人療癒措施的前瞻與創新。本次研討會由衛生福利部指導，財團法人中衛發展中心承辦，台灣全人家庭護理協會、台灣專科護理師教師學會及國立臺灣大學醫學院附設醫院護理部共同協力倡議，聚焦「全人足療癒」於照護實務中的應用與發展。



全人足療癒助緩解疼痛與焦慮 帶來身心靈安定



透過全人足療癒自然處方的實務體驗，研討會說明反射療法的價值在於照護過程中協助緩解疼痛、焦慮與壓力，為照顧者與被照顧者帶來身心靈安定。本次研討會由衛生福利部護理及健康照護司司長蔡淑鳳主講「全人足療癒的學思歷程」，台灣專科護理師教師學會理事長彭台珠分享「護理遇見全人足療癒」，台灣新足部健康法研究會副理事長鄭景仁則從全息觀點解析全人足療癒的整合應用。

此外，彰化基督教醫院神經醫學中心失智暨老化疾病科主治醫師張凱茗亦分享全人足療癒介入失智照護的實證成效，並由社團法人台灣全人家庭護理協會理事長洪幸雪說明全人足療癒的實務經驗。





▲擁有25年國際經驗的David Wayte來台，分享反射療法的教育、臨床應用及研究成果，並探討全人療癒的創新方向。（圖／衛生福利部提供）



1家2人學會全人足療癒 守護健康還可省醫療費



財團法人中衛發展中心與衛生福利部長期合作，持續推動護理機構評鑑、全人足療癒人才培育及國際交流，共同為紮根健康台灣奠定基礎。本次台英研討會不僅是知識分享，更是將國際經驗轉化為在地實踐的重要起點，盼以全人足療癒為核心，持續守護並支持照顧者與被照顧者的身心靈健康。



蔡淑鳳強調，健康台灣應從家庭保健開始，全人足療癒「1家2人會，可以省下醫療費」。反射療法是對全人健康的祝福，未來亦可成為健康照護體系韌性的加值處方。透過專業發展、國際接軌、標準建立及人才培育，將促進全人足療癒普及，藉由足部療癒推動健康促進與預防照護的實踐。



# 首圖來源／衛生福利部提供



