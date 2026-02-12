從趴地變坐新椅 中市府砸重金護學童送愛心
[NOWnews今日新聞] 台中市政府推動「陪您長大」計畫，自籌4.5億元經費，分三年將全市國中小課桌椅全面汰換為符合人體工學的「可調式」設計，以維護學童發育與專注力。市長盧秀燕今(12)日前往南屯區東興國小視察第二期汰換情形。看到許多阿公阿嬤帶著孫子來領取汰換下來的木製課桌椅，讓孩子不用再趴在地上寫功課，盧秀燕表示相當欣慰，強調此舉不僅照顧學童發育，更兼顧環保與公益。
「椅子太硬，坐一整天屁股會有一條一條的痕跡！」盧秀燕分享過去擔任導護媽媽的經驗指出，傳統木製課桌椅高度固定，讓發育快的高個子學生被迫「縮」著坐，嬌小的學生則需「吊」著腳，嚴重影響發育與學習專注力。因此，市府決心改善學習環境，讓課桌椅能隨身高調整，守護學童健康。
針對汰換下來的大量舊課桌椅，市府採取「循環經濟」模式處理。盧秀燕說明，舊課桌椅優先透過「臺北惜物網」拍賣充實公庫，未售出者則留給學校作為勞作、烹飪檯使用。更重要的是，考量部分經濟弱勢家庭缺乏書桌，孩子常需趴在茶几或地上寫字，市府特別開放有需求的家庭優先領用，讓這些依然堪用的課桌椅發揮最大價值。
教育局指出，「陪您長大」計畫不僅是設備更新，更是對教育品質的長遠投資。第一期已汰換4萬7,144套，其中超過7成透過校內轉用、跨校移撥、拍賣及學生領用等方式再生，落實資源永續；目前學生領用數已逾4,000套，實質改善許多家庭的居家學習環境。
現正進行的第二期計畫鎖定國中二年級與國小中年級，預計更新5萬7,000餘套，市府將持續督導各校落實循環利用，並結合「台中有鈣讚」、免費營養午餐等政策，全方位提升台中教育環境。
