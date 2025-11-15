即時中心／高睿鴻報導

從跨年嗨到新年！台中市府今（15）提到，從2025年尾聲至2026新年，短短兩個半月內，將陸續舉辦4大音樂盛典，知名歌手及音樂團體如蕭敬騰、玖壹壹、五月天、頑童MJ116等，都將先後集結台中，為粉絲帶來精彩的演唱會。

據悉，最受矚目的戶外音樂盛事之一「玖壹壹南北貳路音樂節2025」，於11月15、16日在台中水湳中央公園盛大登場；由國民天團玖壹壹領軍，邀集蕭煌奇、告五人、Lulu黃路梓茵、羅百吉、高爾宣OSN、許富凱、婁峻碩SHOU、怕胖團PAPUN BAND、FEniX等多組人氣歌手與樂團輪番演出，預計吸引逾1萬5000名歌迷齊聚。

廣告 廣告

快新聞／從跨年嗨到新年！蕭敬騰、玖壹壹、五月天、頑童將陸續赴台中演唱

知名音樂團體玖壹壹。（圖／台中市政府提供）

另，「華語搖滾天團」五月天，則將於12月27日、28日、31日、以及2026年1月1日、3日、4日，來到台中洲際棒球場，舉辦「五月天《回到那一天》25 週年巡迴演唱會─台中站新年快樂版」，預計吸引逾15萬樂迷參加。市府則表示，將與五月天合作推動城市行銷，於台中多處景點打造主題特色裝置，帶給市民與遊客全新的城市風貌與體驗。

接著，「華語嘻哈天團」頑童MJ116，則將於2026年1月31日及2月1日，在台中洲際棒球場舉辦《OGS》演唱會，由本色音樂、滾石唱片主辦，並由台中市府指導。據悉，頑童MJ116與台中淵源深厚，2016年《兄弟本色》演唱會，竟曾創下「開賣37秒售罄7000張」紀錄；2017年《幹大事》巡迴台中場，更是7分鐘內售罄，多年累積的熱度與支持，使台中成為頑童MJ116音樂旅程中，相當具象徵性的重要城市。

快新聞／從跨年嗨到新年！蕭敬騰、玖壹壹、五月天、頑童將陸續赴台中演唱

知名嘻哈團體頑童MJ116。（圖／台中市政府提供）

至於今年的跨年活動，則是特別邀請到「金曲歌王」蕭敬騰，睽違5年重返台灣跨年舞台，獨家選擇台中水湳中央公園開唱。蕭對此笑稱，決定來台中的關鍵，就是「美食太誘人了！」，展現對城市魅力的肯定。

另外，據了解，今年台中的跨年卡司陣容也相當令人期待，多組金曲樂團、三金歌王、人氣少男少女偶像、原民天團與唱將級歌手，都將輪番登場；市府則盼，能打造出一場「全A咖」跨年音樂盛典，讓台中成為全台受矚目的跨年城市。

原文出處：快新聞／從跨年嗨到新年！蕭敬騰、玖壹壹、五月天、頑童將陸續赴台中演唱

更多民視新聞報導

吳思瑤開戰《聯合報》！專欄竟稱沈伯洋「享受中共拉抬」 她回擊了

花蓮中配村長慘了！內政部強硬表態「必須解職」 陸委會發聲力挺

館長爆要員工「拍私密照」跟館嫂愛愛！8大爆料一次看

