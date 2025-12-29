從踹門到溫良恭儉讓？邱議瑩拼初選 遭酸：選區太大管不到大峽谷

隨著 2026 年政壇大戲即將展開，民進黨高雄市長初選已進入白熱化階段。資深媒體人樊啓明與前國民黨發言人賴苡任網路節目中指出，目前高雄政壇呈現「邁、瑩、趙」鐵三角局勢，現任市長陳其邁疑似透過市政資源為立委邱議瑩強力背書，引發「作弊」與「接班人私相授受」的質疑。 賴苡任指出，邱議瑩近期聲勢強勁，背後更有湧言會趙天麟加入操盤。然而，趙天麟過去曾爆發中國籍小三風波，如今傳出將擔任邱議瑩競選總幹事。賴苡任強烈質疑，一向以「上帝視角」批判在野黨親中的邱議瑩，如今卻容得下這座由「紅山」堆砌的支持，是否有紅色資金調度疑慮？邱議瑩必須說清楚用人的標準。 針對邱議瑩的選區服務，賴苡任也火力全開。他提到「美濃大峽谷」與傾倒廢棄物等爭議，邱議瑩竟以「選區太大管不到」作為理由，但全台選區面積前兩名分別是花蓮與台東，並未發生類似離譜事件。他諷刺邱議瑩若連立委選區都管不好，憑什麼治理更大的高雄市？「格局只適合當市議員或里長」。 此外，對於陳其邁在市政行程中頻頻帶領邱議瑩亮相，賴苡任直言這是在玩「偷渡接班」的把戲，完全無視禁大咖合照條款。他最後呼籲，邱議瑩長期以來「鬥雞」性格鮮明，如今為了選市長硬擠出的「溫良恭儉讓」形象，恐怕只是「裝得了初一，裝不了十五」。 想了解更多精彩內容，歡迎持續收看《品觀點》網路節目《新聞海景第一排》！

