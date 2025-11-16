從身心照護孩子！賴清德：衛福部將成立「兒童及家庭署」
我國面臨少子女化，提升兒童醫療照護、留住兒科人力成為重要方向。過去國內缺乏兒童專責單位，總統賴清德今日宣布，未來衛福部將成立「兒童及家庭署」，以兒童為中心設立專責機構，照顧兒童身心健康發展。
台大醫院今日舉辦「健康台灣深耕論壇」，總統賴清德致詞表示，作為第一位醫界出身的總統，他成立健康台灣推動委員會，希望達到3大目標，縮短國人不健康餘命、解決健保永續問題，及建立更妥善醫療環境。
有關兒童相關照顧，中華民國兒童健康聯盟榮譽理事長呂鴻基、立委及民團過去都曾呼籲，台灣需要跨部門兒少專責單位，整合分散的兒少與家庭政策；今年衛福部也表示，正在盤點資源，希望今年底成立兒少專責單位。
賴清德今日宣布，未來將成立「兒童及家庭署」，作為兒童專責單位，照顧我國兒童，會成立在衛福部底下，以照顧兒童身心健康發展。
賴清德指出，兒童到長者、急症到慢性病防治，健康促進到安寧療護，會持續推動制度改革、全方位醫療服務，照顧國人健康。尤其，兒童部分刻不容緩，今年起至2028年，將持續推動優化兒童醫療照顧第二期計畫，4年預計投入135.6億元，提升兒童醫療照護量能，也促進人才留任。
其中，今年就編列27億元，建立全國三層級兒童醫療體系，由全國8家核心醫院專責重難罕症照護，並補助27家重點醫院，整合周產期及急重症資源，提供產前、急診到加護病房的連貫性服務。
賴清德說，衛福部推動幼兒專責醫師制度，截至今年9月，已有超過2500位專責醫師，將近1200家院所提供服務，照顧26萬8千名3歲以下幼兒，涵蓋率達65％。健保署也特別挹注兒童醫療照護量能，在總額內，額外替0至6歲兒童匡列249億元，給兒科使用。
賴清德說，健保署去年至今年，總共挹注8.57億元，調升兒童或兒科專科醫師健保支付，包括調升兒童重症住院支付、低度中度高度生物等效劑量質子放射治療等，預估每年100名癌症兒童受惠。
兒童重症部分，去年到今年也挹注8.57億，年底預計再推出兒科病房和ICU住院診察費加成，明年1月實施。其他包括兒童精神科、小兒外科、小兒骨科等，也都會加強資源投入。同時，提供兒科住院醫師、兒科及小兒外科研修醫師留任獎勵。
另外，兒童心理健康十分重要，政府補助1.3億元，推動布建兒童青少年專業精神醫療團隊及心智病房計畫，目前台大兒醫、台中榮總都設立兒童心智病房，共21床，建立跨專業精神醫療團隊與教育訓練機制，讓孩子身心健康獲得更完整照顧。
