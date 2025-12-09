從車手變殺手？左營命案兇嫌連開16槍「安家費」金額曝光

即時中心／温芸萱報導

高雄左營8月22日凌晨驚傳槍擊命案，詐欺通緝犯羅天義遭連開16槍身亡。警方追查發現，27歲槍手楊云豪原是詐團車手，卻在主嫌范嘉榮安排下，於7月被送往東南亞接受射擊特訓，學習槍械操作、掩護逃逸與滅證方式，這也是整起犯案能如此精準的關鍵。他在前一日仍與妻子相擁告別，隔天冷血執行槍擊，事後再縱火銷證並偷渡至柬埔寨。警方推估安家費至少百萬元，加上其他開銷，整起行動費用可能高達千萬元。





高雄左營今年8月22日凌晨驚傳槍擊命案，41歲的詐欺通緝犯羅天義在住家外溜狗時，遭槍手楊云豪近距離連開16槍，當場倒臥血泊，不治身亡。犯案後，楊云豪迅速逃離現場，一路輾轉躲藏，最後更在偷渡集團協助下從小琉球出海逃往柬埔寨。警方已在11月28日對他發布殺人通緝，全案宛如電影劇情般離奇周密，也讓外界震驚兇嫌的狠辣與背後的布局。

據《三立新聞網》報導，27歲的楊云豪過去曾擔任詐騙集團車手，從未涉及重案，但這次犯案卻展現高度作案決心。調查顯示，他並非第一順位槍手。主嫌范嘉榮原先物色三人執行任務，第一名周姓槍手因車禍遭逮、第二名李修緣臨陣退出後，楊云豪才被指定接手。為此，集團還在7月安排他赴東南亞接受射擊訓練，前後籌備長達4個月。警方推估，類似暗殺行動安家費至少百萬元。

快新聞／從車手變殺手？左營命案兇嫌「連開16槍」 曾赴東南亞受訓

潛逃槍手楊云豪（左）與主嫌范嘉榮（右）。（合成圖／民視新聞翻攝）

令人唏噓的是，就在犯案前一日的8月21日晚間，楊云豪特地從住處搭乘白牌車北上新竹。在途中，他向司機以「要買東西」為由臨停路邊，監視器畫面卻拍到他與妻子相擁道別。

依警方還原動線，楊云豪當晚6時許離家，6時5分在新竹短暫下車後再度啟程，接著於8時11分抵達新竹縣五豐三路，換乘另一輛白牌車南下嘉義市殯儀館，8時50分許抵達後，再自行駕駛作案車輛前往高雄。22日凌晨12時40分，他抵達左營半屏山後方巷道待命，並將事前預藏的汽油搬上車，顯示整起行動均依計畫進行。

當天清晨5時40分，楊云豪開車前往羅天義住處附近的停車場，5時50分埋伏到位。羅男帶著愛犬現身時，楊云豪毫不遲疑近距離開槍，短短數秒射出16發子彈。犯案後，他隨即駕車前往預定地點縱火，燒毀車輛與槍枝滅證。

快新聞／從車手變殺手？左營命案兇嫌「連開16槍」 曾赴東南亞受訓

41歲的詐欺通緝犯羅天義在住家外溜狗時，遭槍手楊云豪近距離連開16槍，當場倒臥血泊，不治身亡。（圖／民視新聞資料照）

逃逸過程同樣精心安排。楊云豪犯案後立刻換裝，由共犯開車接應，先逃往台南，再陸續輾轉嘉義、雲林、南投、彰化，最後藏匿在桃園約八天。其後在偷渡集團護送下南下屏東，從小琉球搭乘漁船偷渡出境，前往柬埔寨向幕後金主覆命。

