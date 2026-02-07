從軍工跨足金融！網紅無人機Anduril創辦人獲准「開銀行」，自詡成為矽谷新創資金靠山

在台灣與亞洲擁有不小知名度，無人機新創企業Anduril共同創辦人帕爾默・·拉奇（Palmer Luckey），近日正式迎來其新的事業版圖：銀行。由他募資創立的加密貨幣銀行Erebor Bank，日前正式獲得美國聯邦批准，成為首家取得「全國銀行執照」的新創科技銀行，而根據帕爾默目標，他要成為矽谷（Silicon Valley）新創企業與風險投資的主要金融融資管道。

《路透》報導指出，Erebor Bank最大野心之一，就是想填補先前因虧損倒閉的矽谷銀行（SVB）缺口，成為美國科技新創圈最重要的資金來源，之所以主打服務人工智慧（AI）、加密貨幣等相關科技企業，主要是這類領域，在傳統投資銀行眼中，雖具有後續發展潛力，卻存在「極高營運風險」，導致它們很難取得足夠資金挹注。

廣告 廣告

這家Erebor Bank是由帕爾默推動成立，獲得Palantir共同創辦人朗斯代爾（Joe Lonsdale）與前Paypal執行長泰爾（Peter Thiel）支持。其銀行申請案，最初在2025年10月，就先取得條件性批准，此番取得的是全國性銀行營運執照。

除了因為其性質與背景，外加是川普（Donald Trump）第二任期、首家能在全美範圍合法營運的加密貨幣銀行，讓新銀行格外引起外界關注外，根據《華爾街日報》（WSJ）報導，Erebor Bank從向美國貨幣監理署（OCC）提出申請，到取得完整銀行執照，期間只花了不到八個月時間。

美國無人機新創Anduril創辦人帕爾默（右）與國防部長赫格塞斯會面。（取自帕爾默粉專）

有趣的是，帕爾默接受外媒專訪時曾提到，Erebor Bank的命名，是來自托爾金（JRR Tolkien）筆下的《哈比人》（The Hobbit）系列小說，所謂「Erebor」意指「孤山」，象徵銀行如同守護寶藏的堡壘，承載重振科技金融與加密銀行業務的使命。

Erebor Bank小檔案：

新銀行將以俄亥俄州哥倫布市（Columbus, Ohio）為總部，並在紐約設置分部，同時提供完整數位化銀行服務，利用手機應用程式與網站，讓全美各地企業或個人用戶，都能使用其產品與服務。選定哥倫布市還有另一層原因，Anduril在當地設有一座斥資十億美元打造的「Arsenal-1」生產基地。

資本額：2.75億美元（約新台幣86.9億元），大部分作為監管資本持有，不用於日常營運。

未來展望：取代矽谷銀行留下的資金缺口，替科技新創企業解決資金鏈斷裂與薪資支付難題，同時專注於穩定幣（Stablecoin）在內的加密金融服務。

由帕爾默創立的加密銀行Erebor Bank，正式取得美國聯邦全國營運許可執照。（AI製圖）

管理層：由Owen Rapaport擔任執行長，Jacob Hirshman為策略長、Mike Hagedorn 擔任銀行總裁。兩名創辦人不會參與銀行日常營運。

面對這家新銀行誕生，而且僅僅只用短短8個月，就取得全國性營運執照，民主黨聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren），對這個批准表達高度擔憂，她認為Erebor Bank就是一種「高風險投資」，而且有很大可能會讓政府，再次運用納稅人資金又一次進場救市，華倫同時還警告白宮，別讓政治關係干預自由市場資金流向。

更多風傳媒報導

