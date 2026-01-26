從軍購看AI產業困境
近日，賴清德總統提出「2040年培養50萬名AI人才」的政策目標，乍看令人振奮，實則暴露出台灣政策設計與智能產業的結構性困境。這個目標的提出方式，讓人聯想到那些躲躲閃閃、內容見不得人的大型軍購案--數字宏大、操作低透明、缺乏實質落地計畫。從軍購思維延伸到AI人才政策，其謬誤本質相似：強調數字與規模，而忽略資源配置、制度建設與長期效益。
軍購案常被批評為政績表演與利益操作的結合，實質成效難以檢驗。AI人才政策也呈現同樣現象：政府提出「50萬人」的數字，但缺乏可行的教育體系規劃、產學研整合方案，以及產業需求對接策略。政策停留在口號層面，數字吸睛，卻無法轉化為實質產能。這種「數字治國」的思維，無論是軍購還是人才政策，都可能造成資源浪費，掩蓋治理失能的核心問題。
AI人才培養需要教育、科研、產業與資金的協同運作，但台灣在高階半導體人才、系統整合、軟體應用與新材料研發方面，長期存在缺口。若政策不先解決結構性問題，只追求宏大數字，就像大量軍購武器卻沒有完整戰略規劃一樣，難以形成競爭力。
更重要的是，治理失能是問題根源。軍購案之所以屢遭批評，是因為缺乏透明度、問責機制與長期策略。同樣，AI人才政策若缺乏制度化追蹤、跨部會協作與長期規劃，也難以保證政策落地。政府強調數字與目標，卻忽略資源如何分配、產業如何吸納人才、科研如何支持創新，政策成效自然有限。
若「50萬AI人才」的政策與產業實際需求脫節，即便數字再驚人，也難以支撐國家科技競爭力。人才可能流失海外，資源可能被浪費，政策最終淪為政治秀場，與軍購案問題如出一轍。
總結而言，賴清德提出的「50萬AI人才」政策，表面宏大、吸睛，但本質空洞，反映出台灣政策治理的結構性問題。「數字宏大、口號響亮，卻沒有落地計畫：從軍購到AI人才，台灣政策謬誤如出一轍。」
從軍購到人才培養，謬誤的共通點在於：過度強調數字與規模，忽略制度、落地與效益。台灣需要的，不是口號和政治表演，而是系統性思維、專業落地方案，以及產學研的協同整合。唯有如此，人才政策才能真正提升國家科技實力。（作者為科技評論人、陽交大退休教授）
