從輪椅到菜刀！洪金寶現身剁肉狀態大翻轉 回春傳聞再被翻出

記者林宜君／台北報導

昔日被拍行動吃力的武打巨星洪金寶，近日親自下廚、揮刀剁肉的畫面曝光，狀態反差之大震撼網友。（圖／翻攝自洪金寶抖音、網路）

從輪椅到廚房！昔日被拍行動吃力的武打巨星洪金寶，近日親自下廚、揮刀剁肉的畫面曝光，狀態反差之大震撼網友，也再度引爆外界對所謂「回春針」的熱議。現年74歲的洪金寶，過去數年曾多次被拍到以輪椅代步、拄拐杖出入公共場所，外界普遍認為其行動狀況不佳。近日洪金寶卻親自分享一段料理影片，只見洪金寶繫上圍裙化身大廚，從備料、剁肉到料理完成全程參與，動作俐落、氣色紅潤，與過往形象形成強烈對比。

畫面中，洪金寶示範製作「功夫肉夾饃」，不僅雙手持刀剁肉毫不手軟，過程中還即興擺出詠春拳架勢與觀眾互動，精神狀態相當亮眼。（圖／翻攝自洪金寶抖音）

畫面中，洪金寶示範製作「功夫肉夾饃」，不僅雙手持刀剁肉毫不手軟，過程中還即興擺出詠春拳架勢與觀眾互動，精神狀態相當亮眼。畫面曝光後立刻在社群平台掀起討論，不少網友直呼「完全不像需要坐輪椅的人」，也有人驚訝表示，對他近年的身體印象被徹底改寫。由於先前武打影星李連杰曾被謠傳施打「神秘回春針」甚至接受不實醫療傳聞，相關話題延燒之下，洪金寶也被部分網友揣測是否靠「特殊療程」恢復狀態。不過，洪金寶家人早已出面澄清，否認任何偏方或不明注射。

洪金寶如今狀態再度引爆外界對所謂「回春針」的熱議。（圖／翻攝自洪金寶抖音）

洪金寶的兒子洪天明過去受訪時指出，父親長期行動不便，主因是年輕時拍攝大量高風險動作戲累積舊傷，加上年齡與體重影響，才需輪椅輔助，至於影片中展現的活力，則來自規律作息、日常調養，以及在鏡頭前維持專業狀態的自我要求，並非外界揣測的「回春秘方」。隨著最新影像曝光，洪金寶以實際行動打破外界既定印象，也讓不少粉絲感嘆，真正支撐這位武打傳奇的，或許從來不是神祕針劑，而是多年累積的紀律與韌性。

