「從農地到餐桌—石虎與友善石虎農作展」開幕儀式（圖／南投縣政府提供）

農業部林業及自然保育署南投分署、生物多樣性研究所與彰化縣政府舉辦「從農地到餐桌—石虎與友善石虎農作展」，提升民眾對石虎保育與友善農業的理解與認同，並分享「友善石虎農作」的成果。



石虎棲息地與人類活動高度重疊，面臨棲息地喪失、人為活動衝突等威脅。為了提升石虎棲地的面積，自103年起，林業及自然保育署、生物多樣性研究所在南投推動「友善石虎農作」標章制度，結合有機、綠色保育標章及產銷履歷等制度，鼓勵農友不使用除草劑、毒鼠藥、非友善之防治網、不放養及餵食遊蕩犬貓等友善行動。

目前南投縣已有50位農友投入友善石虎農作行列，作物類型多元，涵蓋稻米、紅龍果、芭樂與柑橘等作物。在地合作店家也投入支持，將友善農產品入菜或開發特色產品，讓保育理念走入民眾的日常消費生活。

「從農地到餐桌—石虎與友善石虎農作展」希望透過生活化的呈現，拉近民眾與保育行動的距離。展覽期間從今日起至3 月 29 日，透過貼近日常生活的展示形式，結合飲食與消費體驗，提升民眾對石虎保育與友善農業的理解與認同，擴大石虎保育行動的社會影響力。